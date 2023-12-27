【是日通勝】

農曆十一月十五

癸卯年 甲子月 己未日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：動土、安床、理髮

忌：嫁娶 、移徙、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：15、17、28

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：有可能成為同事們的眼中釘，要留意言行！

金牛座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

雙子座：謀事阻力大，回報遜於預期，無奈又無助。

巨蟹座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

獅子座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

處女座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

天秤座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

天蠍座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

人馬座：處理感情問題忌拖泥帶水，免得小事化大！

山羊座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

水瓶座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

雙魚座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）牛 士氣差

鼠：可能遇到不開心的事，要控制好情緒。

牛：是日沖煞，做事舉步維艱，士氣受挫。

虎：財運差勁，很易墮入奸險小人的圈套。

兔：精力充沛，凡事親力親為，易獲賞識。

龍：對身邊人有點苛刻，需要控制住自己。

蛇：有社交聚會別錯過，也許有好事發生。

馬：貴人運強，利洽談公事，要抓住時機！

羊：心態正面，目標清晰，有利事業發展。

猴：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

雞：各方運勢平穩，可以做一些長久計劃。

狗：收起八卦心態，多管閒事將有手尾跟。

豬：好運臨降，工作順利，得到貴人扶持。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

龍年行業走勢

［金］立春八字的金頗強，新一年即使動盪不安，但金融股票市場仍然興旺活躍，而且容易有新發展路向，包括各種新型金融商品面世，金價也看高一線。

［木］強木之年，教育、環保、建築、農業等等皆有良好發展機會，當中尤以環保事業更受關注，有擴大規模之象。

［水］由於立春八字僅有一滴水，作為本年的財星實屬無力支持，但「辰戌沖」影響下也有利走動，所以旅遊、運輸、酒店、貿易等流動性行業在龍年即使遭遇困阻，但表面看來仍算暢旺，只是「旺丁不旺財」，難有豐厚利潤。

［火］立春八字呈現強火，醫療藥業、化工燃料及資訊科技等行業的發展特別蓬勃，尤以石油及人工智能產品更受矚目，值得長線投資。

［土］雖然立春八字呈現土受沖，但同時有火生土之象，並且有印星支援，代表有「上而下」的助力。基建、地產等行業雖受衝擊，但仍有外力支撐，例如政府會以不同方法協助人民置業，樓市政策上也傾向放寬一點，造就機會令這些行業得以繼續運轉。