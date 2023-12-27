黃智雯完成巡唱患「做騷後遺症」　胡定欣：滿腦子係個騷畫面

藝人黃智雯、胡定欣、胡杏兒、姚子羚及李施嬅的閨蜜團「胡說八道會」，於本月中齊齊飛美國舉行巡迴演唱會，繼洛杉磯站後，日前已完成三藩市演出，智雯與定欣亦率先返港，雖然完騷數天，但兩女不約而同產生「做騷後遺症」，腦海不停浮現演出片段，興奮心情久久未能平伏。

智雯接受東網訪問時，表示今次乃姊妹間首次開騷，感覺相當滿足：「兩場騷嘅氣氛都非常之好，入面每一個位都好感動，所以真係好開心，開心到唔可以形容嗰種滿足感，尤其跳舞部分，我本身好鍾意，冇諗過5個女仔一齊排練，到最後完成個騷，雖然大家都忙，但亦好落力去跳Opening Dance，現場仲要反應好好。」為配合聖誕節日氣氛，眾女特別找來設計師設計開場及完場的紅白造型服飾，於本月21日生日的她，笑指返港首要與家人捉緊聖誕尾巴，以及補祝自己生日。

而定欣則對完成首個閨蜜騷很開心：「返到嚟都係滿腦子個騷嘅畫面，個騷反應好好，我哋喺網上都有份享好多片段，大家都好期待我哋可以喺唔同地方繼續做個騷，希望新一年成事，呢個都係我哋幾個嘅期望（返香港唔出去玩？）唔得啦，過去3個月我一直拍劇，之後就接住開騷，依家返到香港終於有時間休息下，去迎接2024，所以聖誕冇特別約人。」