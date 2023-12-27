東方日報C1：黎淑賢燒炭亡　丈夫接短訊「來生再見」

前亞姐亞軍、藝人盧惠光前妻黎淑賢昨日被發現在家中燒炭自殺，終年46歲，丈夫許智政及4名兒子接報後趕往醫院見最後一面，心情沉重，不發一言。事發前的聖誕夜，她還在網上分享與家人及好友開派對的照片，豈料相隔數小時後就跟至親陰陽相隔。據悉她患情緒病逾20年，而其丈夫許智政曾收到她發出的「死亡短訊」。

昨日下午1時12分，執法人員接到黎淑賢（Bonnie）任職醫美醫生的丈夫許智政報案，抵達其北角寓所後，發現她面朝天昏迷睡房床上，身旁有一盆燒過的炭，雖然即時送往律敦治醫院搶救，惜返魂乏術，現場未發現遺書，初步列作自殺案處理。她與影星前夫盧惠光所生的長子盧俊諺（Jacky）和盧俊希（Jovan），以及丈夫許智政帶同兩名兒子，接報後分別趕往醫院見Bonnie最後一面，當時Jacky神色慌張，雙唇緊合，但情緒未算太激動，而許智政和兩名兒子離開醫院時心情沉重，同行友人一度攬住他的膊頭作安慰。有消息指事發時許智政帶同兩名兒子外出，期間他收到太太的短訊，內容為「來生再見」，他大驚折返家中，惜為時已晚。Bonnie的遺體於昨晚約9時半從醫院運出，移送至域多利亞公眾殮房。

抱狗自拍倒數人生

Bonnie突然離世令人惋惜及震驚，因為出事前的一晚，即聖誕夜，當晚約9時許她還在社交網上載在家中開BBQ派對的照片，現場放滿美食，除了朋友外，其丈夫亦有陪伴燒烤，其中一張照片是她抱住狗狗自拍，見她面帶笑容並無異樣，更玩至凌晨3時許才盡興而歸，萬萬想不到這張「人狗情未了」的自拍照成為她的最後身影。

她於本月23日亦曾更新社交網，當時她穿上黑色長裙舉行女生派對慶祝聖誕，面露微笑。雖然連日進行慶祝活動，令人覺得她愛熱鬧又愛笑，但原來她已受情緒病困擾超過20年，據悉她患有抑鬱症，需定期接受治療，病情時好時壞。有網民留言悼念：「現世代凡事不能看表面，網上很多正貼、朋友聚會、家庭聚會、感謝老公之類。現實，冷暖自知，一路好走。」

婚姻屢傳觸礁

Bonnie短短46年的人生走過高山低谷，28年前選亞洲小姐不敵楊恭如，獲得亞軍名銜，因樣靚身材好，她當選後翌年已有機會拍電影。她與武打演員盧惠光於1998年結婚後誕下Jacky和Jovan，可惜婚姻維持8年後不歡而散，她失婚一年後與許智政再婚並誕下兩子，升呢為醫生太太後，全職相夫教子。

不過，「滿分媽咪」Bonnie背後其實有不少暗湧，她再婚後一度傳婚姻觸礁，丈夫許智政曾被拍得與醫美診所的女職員當街擁吻，再摟住去夜店，Bonnie考慮到兩個兒子年幼，惟有忍淚為老公「洗白」。不過僅9個月後，其丈夫再被拍得買情趣玩具後跟情人會合，有傳Bonnie一度衝上診所與老公吵大鑊，但家庭為重的她再次選擇原諒。

兩夫妻近10年未再傳出婚變，Bonnie見4個兒子已長大，當中Jacky有機會擔任泰國電影男主角，二兒子則到英國留學，她趁空閒時間豐盛人生，今年6月宣布創業搞珠寶公司生意。深知力不到不為財的她，開幕一個月後就考獲寶石鑑定課程認證書，當時發文還充滿正能量：「新一頁啟程，因為還有最後級別課程，我會努力打開更多瑰麗的寶石世界。」她在公餘時養貓為樂，生活看似寫意，可惜捱過婚姻危機，卻逃不過情緒病的催命魔咒。

防止自殺求助熱線：

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生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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