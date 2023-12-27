聖誕過後 3款湯水幫腸胃消滯解膩

聖誕節琳琅滿目的菜式令人食指大動，不禁胃口大開。不過，節後就不但容易發胖，而飲食失去節制還會造成腸胃負擔過重，出現腹脹、食滯、消化不良等現象。那麽節後應該如何解膩消滯、調節腸胃？以下為大家推介3款消滯湯水，同兩個穴位助大家解決節後綜合症。

食滯又稱為「傷食」，主要病因可分為兩種：一是由於飲食沒有節制，進食量超過胃容量所能負載的程度；二是由於身體胃功能疲弱，即便沒有吃過量食物，也容易消化不良。食滯常見症狀包括胃脹、胃痛、反胃、無胃口，甚至嘔吐、腹痛、大便不順等。而天然的消食食材有山楂、麥芽、稻芽、焦神曲、萊菔子、雞內金等。如果肉食積滯，首選山楂；澱粉類食物積滯，重者選麥芽，輕者則選稻芽。

1.山楂消脂茶

材料：山楂10克、萊菔子15克、桂花2.5克、草決明15克、陳皮1角、冰糖適量。

製法：桂花備用，其餘材料加入適量清水，猛火煲滾後改用慢火煲40分鐘，收火後加入桂花及冰糖調味，即可飲用。

功效：健胃消食，消脂減肥。

2.陳皮麥芽瘦肉湯

材料：瘦肉250克、陳皮5克、麥芽15克。

做法：瘦肉可先出水，然後再將所有材料以3碗水煲45分鐘。

功效：健脾開胃、行氣消滯，適用於飲食積滯、消化不良所引起的腹脹。

3.豆腐腦魚湯

材料：泥猛魚一條（約100克），大芥菜60克，生豆腐1塊，生薑3片，葱花適量。

做法：大芥菜、泥猛魚、豆腐清洗乾淨後切塊。鍋內倒入少許花生油，加入生薑片爆香，然後加入泥猛魚煎至魚身兩面微黃。再加入適量水，煮沸後依次加入大芥菜和豆腐，滾至熟，最後加入適量食鹽和葱花即可。

功效：醒脾開胃，清熱消滯。

除了消食湯水外，輕輕按揉以下穴位也有助緩解消化不良。

足三里穴

足三里穴位於，當膝蓋彎曲，從膝蓋外側下方凹陷處，向腳踝方向延伸4指寬的地方。它主治腸胃問題，如解便秘、脹氣、惡心、腹痛等，有助消化，並改善胃食道逆流等問題。按摩足三里時建議採取坐姿，以相反的手握住小腿，運用大拇指的力度按摩即可。

天樞穴

天樞穴位於腹部，橫平肚臍中央，前正中線旁開2吋處。天樞是大腸之募穴，是陽明脈氣所發，主疏調腸腑、理氣行滯、消食，是腹部要穴。仰臥時，肚臍旁開3橫指，輕輕按壓，有酸脹感即可。