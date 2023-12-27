許廷鏗減20磅重返舞台　約定欣宜下次開騷玩跳唱

歌手許廷鏗（Alfred）首個戶外演唱會「SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ」昨晚（26日）於西九竹翠公園舉行尾場，甫開騷COLLAR成員邱彥筒（Marf）及李芯駖便與Alfred合唱《青春頌》，Alfred又自嘲是老人家要做一些後生女的事，並與兩人跳唱《OFF/ON》，隨音樂擺動身軀的Alfred笑稱：「原來而家啲歌咁難唱，佢兩個都係《全民造星》時兩位心靈好成熟嘅參加者，我雖然作為導師，但佢哋教咗我好多。」

芯駖形容這晚像一位爸爸帶女兒去畢業禮，Marf就搞笑話：「佢唔可以做爸爸呀，佢愈嚟愈瘦。」Alfred即說：「嚇死我，你係話我返老還童呀？以為你話我咩唔可以做爸爸。」

Alfred與好友鄧小巧合唱《微時》激動得淚流滿臉，被小巧取笑是「大喊十」，Alfred解釋為何如此感觸表示：「記得有次去鄭欣宜屋企，我哋話如果有無限投資者開騷，你哋兩個話做幾多場都得，我話我冇你哋咁鍾意表演，但今日嚟到最尾一場，我真心唔捨得。」

完騷後受訪，Alfred表示有意開Part2，但不會再選戶外開騷，又透露為這個騷減了20磅，他稱：「上年掛住做老闆同食嘢，今年做番個歌手，咁就要對得住個舞台，對得住觀眾，唔想影相時大家見到我個雙下巴。」問到好友鄭欣宜未能擔任他的嘉賓會否感到遣撼？Alfred說：「唔會，唔係剩係得呢次，下次搵返個室內場同佢玩，我都期待佢快啲返舞台，可以同佢跳唱。」他又笑言要向欣宜下挑戰書：「佢同Anson Lo玩得多，都可以同我玩吓，希望下年可以同佢一齊跳唱。」