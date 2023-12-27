曾與孔孝真演情侶　李善均憑《上流寄生族》走向國際

韓片《上流寄生族》的男星李善均今年10月捲入吸毒案，今早（27日）驚爆燒炭自殺亡，終年48歲，遺下演員妻子田慧振，以及分別14歲及12歲的兒子。

李善均於2001年憑處境喜劇《戀人們》正式出道，2007年憑劇集《白色巨塔》在韓國《百想藝術大賞》提名最佳男新人，他於2010年與女星孔孝真合演的韓劇《意麵情迷》受到大批觀眾愛戴，2人更在《MBC演技大賞》勇奪「最佳螢幕情侶獎」，他同年在《第11屆西班牙國際電影節》憑電影《坡州》獲得影帝殊榮，2015年他憑電影《走到盡頭》在《百想藝術大賞》首封「百想影帝」，2018年他與女歌手IU合演韓劇《我的大叔》，為觀眾留下深刻印象。

他與宋康昊、趙汝貞、崔宇植及朴素丹等主演由名導奉俊昊執導的韓片《上流寄生族》於2019年上映，電影在《奧斯卡金像獎》及《金球獎》等多個海外大型頒獎禮揚威，亦令李善均在國際上受到廣泛認識。

未料李善均卻於今年10月捲入吸毒案，他涉嫌於今年初在夜店女室長的家中吸食大麻及其他抗精神病藥物，他受查時指曾遭女室長恐嚇，而他的驗毒測試結果均呈陰性。