天后瑪莉亞卡里慶祝聖誕金曲再破紀錄　舊愛交代分手雙方同意

美國天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）的聖誕金曲《All I Want For Christmas Is You》今年聖誕節打破串流平台Spotify播放紀錄，錄得23,701,697次，比上年的21,273,357次更勁。該曲亦第14次登上Billboard百大單曲銷量榜冠軍。瑪莉亞於社交網站上載穿上低胸紅裙在聖誕樹旁拍攝的照片，留言表示：「嘩！！今朝瞓醒就收到好消息，《All I Want For Christmas Is You》打破咗Spotify紀錄，又上咗Billboard Hot 100同全球200榜！然後唔止係咁，出面仲落緊雪！！！我好多謝你哋令到呢個聖誕（好老實，成個冬季）對我嚟講咁喜慶。雖然今日已經係12月26日，但喺我角度聖誕節永遠唔會完（哈哈！），我會繼續同你哋分享一啲上禮拜嘅節日時刻。」

另一邊廂，早前被爆與瑪莉亞分手的舞蹈員Bryan Tanaka於社交網站交代詳情，指是共同決定：「我哋決定分道揚鑣係係共同決定，而當我哋行唔同嘅旅程，我哋都對一齊過嘅寶貴時光好尊重同感恩。」