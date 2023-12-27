【簡潔生活學】佳節享樂後勿忘愛地球

今年的聖誕節特別有冬日氣氛，因為這星期的氣溫降至攝氏10度上下，氣氛好也刺激了大眾消費意欲，買禮物之餘也盡情吃喝。

然而剛過Boxing Day，拆禮物後卻剩下不少包裝紙或紙盒，雖然近年提倡環保，盡量減少不必要包裝，但傳統上，交換禮物/抽獎為保持神秘感，無可避免要用上包裝紙；另外，網購的大趨勢，也造成大量的包裝物料。

之前疫情，大家都二話不說將包裝膠袋掉到垃圾桶，但現在只要簡單清潔消毒，部分物料也可拿去回收，又或是重用。

我知道很多朋友，在面對分類回收物料時都出現過困擾，例如：發泡膠、泡泡紙及果網，到底可否回收呢？

根據減廢網站指示，現時發泡膠、泡泡紙及果網都可以回收，但要注意，只有全塊泡泡紙才能回收，若外面是紙，裏面是泡泡膠，就不能了。除回收以外，物料也可考慮作重用，例如用果網來包玻璃瓶，有防跣防撞作用，或是用來做「利器套」，例如刀或鉸剪都非常實用。

過節收禮物固然開心，但能夠居住在一個舒適美好的環境，才是人類最大的禮物，所以大家都要盡一分力好好保護地球。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

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