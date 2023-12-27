影帝吳慷仁素顏出街冇人識　小學生質疑：你要確定！

台灣男星吳慷仁憑電影《富都青年》，勇奪《第60屆金馬獎》「最佳男主角」外，仲包攬埋沖繩影展嘅「最佳主演獎」、「評審團獎」及「觀眾票選獎」，人氣更係風頭一時無兩。而日前，吳慷仁亦喺社交網分享咗一個有趣嘅小故事，事緣趁住空閒時間去行商場睇家電嘅佢，突然畀一位踎喺地上嘅小學生勾起咗好奇心，令佢忍唔住踎埋一齊傾偈外，仲好好奇有咩廣告咁好睇。

隨着2人逐漸熟落，吳慷仁亦得悉對方家長就喺附近，並問道： 「那你一邊等一邊看我的廣告喔？」未料，小學生竟然𥄫實佢一言不發，令吳慷仁尷尬補充：「我是裏面那個人！」雖然對方終於回應，不過就反問道： 「你要確定欸！」令佢忍唔住即場除口罩再問道：「你看，像不像？」之後，吳慷仁更自嘲自己係一個冇化妝就認唔出嘅代言人：「一個自討沒趣的對話……我與小學生的距離，『你要確定欸！』哈哈哈，怎麼會這一句啦，害我自己都有點懷疑了！」引嚟唔少網友笑爆留言：「哈哈哈，吳慷仁太親民了啦！」、「好想當那個弟弟！」、「媽媽教得很好，不要隨便跟陌生人搭話。」、「我也想遇到，想確定一下哈哈！」、「怎麼可能會有認不出來的問題。」