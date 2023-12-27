郭柏妍唔識踩單車　為拍劇想繼續學手語

「A0女神」郭柏妍、方紹聰（奶仔）日前冒寒為擔任活動大使，郭柏妍因不會踩單車，故負責主持啟動儀式，落場責任就交給奶仔，，他更自備私伙單車踩到大美督。提到活動為推廣手語，郭柏妍指拍《破毒強人》時曾學過少少手語，但當日到場與聽障人士溝通，才發現有些已經忘記了，有機會也想繼續學，將來拍劇可能可以派上用場。

奶仔透露自己有個輕度智障的姐姐，有時也會用手語溝通。他工作之餘不忘增值自己，除了學急救、山藝外，更報考旅遊巴士牌：「做演員咩都要識，公司好多劇集喺大陸拍，到時我可以車同事去開工。」

有TVB「御用惡人」之稱的彭皓鋒早前自爆患有直腸癌，他表示現時身體沒大問題：「一直有檢查血嘅指數都冇乜變化，要再照先知腫瘤有冇變大變細，呢個月會再去照，如果變差應該就做會手術，唔差就保持不變，試咗很多不同偏方，睇吓有冇辦法令廇變細。1月可能會去新加坡，因當地有新科技可以試。」他又強調我身體情況OK：「開工都得，都有人問過我，但拍攝期成4個月，時間太長，佢哋驚我辛苦，雖然我覺得自己負擔到，但又驚萬一要做手術會拖累劇組。」