梁朝偉坦言角色與以往大相逕庭　開工前約食飯同蔡卓妍混熟

「三金影帝」梁朝偉於英皇電影《金手指》內，破格扮演一名善於財技，且滿口謊言的商人，與執法者經歷長達十餘年的角力後，最終淪為階下囚！談到今次這個角色，偉仔坦言：「同平時好唔同，未試過咁放、咁意氣風發同咁囂張去演一個角色。（有難度？）唔難，反而覺得可以去得盡啲。」

由於角色與以往大相逕庭，加上希望與《無間道》班底再合作去嘗試新題材，偉仔笑說：「一睇劇本就覺得好得意，所以冇諗就接。（今次角色有原形人物參考喎。）導演莊文強想我放啲，加上原形人物嘅資料其實唔多，有人甚至話佢好低調，相亦唔多張，所以大部分我都係靠想像力去演，唔係好肯定係咪咁。」

談到角色擅長説謊，偉仔打趣道：「如果問我本身講大話叻唔叻...咁要睇係乜嘢大話，善意氹人嘅謊言就可以囉。」至於戲中善於炒股，現實生活中的他卻完全不懂這方面投資伎倆：「反而導演就識得好多呢類朋友，佢事前做咗好多搜集，對白都只係大概知係乜嘢一回事。（拍完變咗有興趣投資？）拍完更加驚，覺得好複雜囉。」

面對從未合作過嘅後輩蔡卓妍及白只等，偉仔直言憶起自己以往當新人的日子：「所以知道佢哋會好緊張，開工前咪約佢哋食吓飯混熟啲囉。（其實依家接戲你有冇包袱？）接嘅時候唔會有，開拍就漸漸有壓力，拍拍吓就建立到信心，但都會戰戰兢兢，因為好似今次就存在咗啲不確定。」

場地：嘉麟樓＠半島酒店

化妝：Candy Law