馬國明做完老襯即領軍北上搵真銀　吳業坤教佢夫妻相處之道

馬國明與湯洛雯於蘇梅島結婚後即積極搵錢，他率領胡鴻鈞（Hubert）、吳業坤、孔德賢、鄭衍峰、丁子朗及黃庭鋒，一行7人1日內先後到茂明及佛山活動搵真銀。7子拍住搵錢充滿笑聲，出場時表演一支水輪住離口飲、吳業坤、鄭衍峰與黃庭鋒一齊試瞓床、Hubert將擺設假貓公仔當BB抱。最搞笑是大會安排新婚馬的馬國明參觀「二人世界」示範單位時，他即指吳業坤也是今年結婚，豈料被吳業坤反擊搶答：「係呀我早佢少少，講結婚我先係前輩！」令大家爆笑，他笑言各人有需要隨時可傳授兩招夫妻相處之道。

胡鴻鈞與馬國明因拍攝劇集《降魔的》結緣成為好兄弟，苦等3年多終於等到二人一齊商演。而今次演出後不到一星期，兩人再合體出席武漢品牌活動，實行密密搵銀。參與了《亞洲超星團》的丁子朗在茂明台上唱出《給十年後的我》時，演出明顯有信心及穩定好多。

孔德賢首次一日跑兩場，感覺超興奮：「好開心第一次可以一日走兩場商演，行程係好緊密，但又令我覺得好開心。今年出咗兩套電視劇，令自己多人識咗，但冇諗過喺內地都聽到粉絲叫自己角色名，覺得受寵若驚。」

另外，湯洛雯與馬國明在蘇梅島在雙方家人和好友見證下結婚，由於未能邀約所有親朋出席婚禮，故她們特意訂製嫁喜禮盒，向親友分享喜悅。二人有心思在禮盒及餅卡，加上二人的專屬結婚標誌獨角獸，以及代表二人英文名字的「R&K」，寓意二人一起組織成家、相親相愛、矢志不渝。