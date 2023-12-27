加拿大波霸　胸懷流量密碼

Cece Rose憑一對H Cup爆乳而人氣勁爆。（互聯網）

喺網紅年代只要掌握到「流量密碼」，不但能吸睛度爆燈，仲可以無限量吸金，而嚟自加拿大嘅乳搖網紅Cece Rose，正係憑住胸中優勢，成為流量密碼最佳示例。

甜美混血兒

「流量密碼」其實係網絡同語，意思即係獲得大量點擊率嘅方法，而對性感網紅嚟講，最有效嘅流量密碼莫過於騷出誘人身材，以性感魅力吸引網民目光，只係出生於多倫多嘅Cece Rose卻更進一步，憑藉胸前優勢加埋乳搖影片，成功令佢喺短短兩年間爆紅！

擁有加拿大及墨西哥血統嘅Cece Rose，除咗樣子甜美可人外，最吸睛莫過於心口一對38H天然爆乳，加埋37吋渾圓結實豪華臀，名副其實上下齊料。雖然如此，但佢自細嘅夢想並非成為模特兒同網紅，而係希望做演員，喺大學時修讀過表演藝術課程，為咗應付學費同生活開支，佢兼職做餐廳侍應。大學畢業後因遇上疫情爆發，被迫留喺屋企，卻發現呢段日子自己嘅社交帳號有異常嘅增長！

乳搖夠吸睛

原來Cece最愛喺IG分享露事業線嘅自拍照，雖然佢自覺好碎料，但一眾網民就覺得相當吸睛，更瘋狂畀Like，佢當時就諗只係晒吓條線就獲得大量關注，如果晒埋波同籮咁仲得了嘅？就係咁，佢開始喺帳號上分享性感火辣寫真，果然獲得極大回響！眼見如此，佢隨即食住個勢開設埋短片社交帳號，實行以性感網紅身份進軍網絡界。

最初佢嘅影片雖然有相當點擊率，但及唔上一段佢以性感吊帶裙跳舞嘅影片反應咁大，原因在於一對搖晃雙峰！掌握流量密碼嘅佢，便經常分享乳搖影片，結果喺短短日子粉絲瞬間突破3百萬，更成為炙手可熱嘅性感網紅！不過早前佢嘅短片社交帳號因影片內容太過火而被封，而IG帳號亦岌岌可危，呢件事對Cecee打擊極大，令佢有一段時間冇再更新。幸好休息個幾月後佢終於重拾心情，並以新帳號繼續吸金。

Profile

出生地：加拿大多倫多

身高：160cm

三圍：38H-2537

雖然帳號被封對Cece Rose打擊相當大，但重拾心情再出發嘅佢，不但狀態大勇，繼續分享乳搖影片外，佢更積極經營OnlyFans帳號，為粉絲帶嚟更大尺度嘅視覺刺激。