【是日通勝】

農曆十一月十六

癸卯年 甲子月 庚申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：移徙、出行、安葬

忌：動土、安床、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：15、22、27

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：愛情運極好，但財運比較差，投資要三思。

金牛座：財運欠佳，平常心看得失，煩惱會少好多！

雙子座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

巨蟹座：或有意外進帳，但不能貪心，要見好就收。

獅子座：好人唔怕做，將來遇到困難才會有人幫你。

處女座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

天秤座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

天蠍座：運氣好得有點飄飄然，要慎防貪勝不知輸。

人馬座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

山羊座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

水瓶座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

雙魚座：孤寒會破壞財運，得了着數要善待身邊人。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 運勢強

（跌）虎 阻滯多

鼠：做事衝動，不計後果，影響人際關係。

牛：和藹可親，踏實穩重，容易讓人親近。

虎：是日沖煞，運氣不穩，宜保持平常心。

兔：不要被流言蜚語干擾，方可避過災難。

龍：萬事如意，不論做甚麼事都如魚得水。

蛇：貴人多，即使跟朋友閒聊也會有得着。

馬：有偏財運，適合投資，但要見好就收。

羊：突顯善良和藹一面，人際關係會更好！

猴：桃花弱，疑心重，對感情關係欠信心。

雞：心情低落，行事魯莽，工作容易出錯。

狗：有錯就要認，逃避責任不能解決問題。

豬：思路清晰，記憶力強，適合讀書考試。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

姓名學的起源及發展

姓名學是中國傳統姓氏文化與名字文化的結晶，是歷代人們以宗族傳承與血脈傳承的代表，具備社會流通性、是人文標識交流的工具。姓名文化能夠體現出獨特的意義，是中華民族特有的，能夠起到延續和載體作用的文化。

姓名學早在母系社會就初步形成，直到父系社會姓氏文化進入基本成型階段，隨着歷朝與時代進化，「姓名學」以姓氏與名體現出綜合社會人文、血脈傳承文化的獨特學問；姓名學運用漢語文字的筆劃、讀音、字形、字義、字意、數理所歸屬的陰陽五行靈動力，成為一門集姓名學、周易學、人文社會學、民族傳統文化的綜合科學。

姓名學與歷史學、民俗學、人口學、心理學、社會學、法學有所關聯；姓名學文化與中華民族同生，與中華民族的發展同步，是浸透在中華民族血脈之中的基因文化。古代人的名字是以姓氏、族譜和字輩為依據，長輩取其晚輩的出生時節、出生地域、出生時代流行的用字、賦予長輩對晚輩人生美好祝願的用字進行改名。