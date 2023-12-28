賈靜雯「撕破臉」嚇親老公　高調晒新戒指：要接受嗎

台灣影后賈靜雯同老公修杰楷向來恩愛，並不時會透過社交網分享生活點滴，而日前賈靜雯就喺社交網分享道：「當善良不被善待的時候，唯一的溝通方式就是撕破臉，如果你不撕破臉，就得忍受別人的不要臉。」似乎有弦外之音嘅Po文，亦令大家忍唔住問修杰楷「內情」，可惜修杰楷表示唔知道之餘，仲驚驚青青反問：「是在說我嗎？不是吧，很怕！」另外，日前賈靜雯亦喺社交網透露自己收到戒指做禮物，並搞笑道：「我…我要說…I do嗎？」不過原來送禮人係內地女星姚晨，而2人亦因拍戲成為好朋友，戒指則係2人嘅友情象徵。

25日聖誕佳節當日，賈靜雯喺社交網透露自己收到戒指做禮物，並寫道：「聖誕當天有人送了我一枚戒指當禮物，我…我我要說…I do嗎？謝謝姚晨，因為《以美之名》這部戲認識了你～珍惜每個生命中出現的朋友，聖誕快樂！」引嚟唔少網友留言外，姚晨本人亦留言道：「誰說戒指只能男士送？Marry Christmas。」

另外，賈靜雯同修杰楷結婚8年，日前突然喺社交網晒出一張心靈雞湯貼文：「如果你不撕破臉，就得忍受別人的不要臉。」佢亦分享道自己心有戚戚焉外，更希望大家：「珍惜彼此之間的良善。」出席活動嘅修杰楷被問起此事時，更係一問三不知咁揣測老婆意思道：「可能她只是單純看到這類小語很有感，因為她平時就會貼很多可愛的圖、長輩圖、正能量圖給我，很可能她也有轉貼這句給我，但我沒看到。」並補充道平時唔會同老婆討論呢啲「心靈雞湯」，直言對40歲嘅自己「資訊量很大」之餘，平時就算收到老婆呢類訊息都係「已讀不回」，而目前正喺內地拍戲嘅賈靜雯，雖然冇得同屋企人過聖誕節，不過農曆年前就會返台灣，至於賈靜雯大女「梧桐妹」嘅金髮加鼻環造型，修杰楷亦從「不好看！」改口為「還不錯！」外，亦反省認錯道：「我好壞！」