東方日報C1：張敬軒叱咤奇招奪「愛」　姜濤爭大獎恐斷纜

今屆《叱咤》獎項競爭激烈，姜濤、Anson Lo及張敬軒盛傳有感跟「叱咤男歌手」三甲絕緣，轉攻鬥人氣的「我最喜愛的男歌手」及「歌曲大獎」，當中姜濤形勢佔優，不過軒仔出奇招搶攻。女歌手方面，李幸倪力抗電台新寵陳蕾，年底齊齊推出新歌「跑數」，誓在元旦夜首奪女歌手金獎！

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》尚有4日就誕生新一屆的歌王、歌后，有業內人士預測賽果，近日依電台903全年播放率（AirPlay，簡稱AP）計算下，擁有2首冠軍及亞軍歌、在榜上持久力強勁的林家謙大有機會冧莊「叱咤男歌手」金獎。陳卓賢（Ian）及陳柏宇（Jason）亦力爭打入三甲，有傳Jason所屬唱片公司有份贊助頒獎禮，或對他爭獎有利，而Ian即使爭「叱咤男歌手」獎撻Q，亦傳有機會贏得「唱作人」銅獎，金、銀獎以林家謙及陳蕾呼聲較高。

男團MIRROR兩大人氣王姜濤及Anson Lo（AL），以及全年僅推出一首歌的張敬軒心知AP輸蝕，爭「叱咤男歌手」三甲無望，故轉而進攻鬥人氣、靠票數多取勝的「我最喜愛的男歌手」。據知以姜濤勝算較高。他去年慘被斷「三連霸」美夢，故「姜糖」近月來在網上瘋狂拉票，加碼應援確保偶像「人氣天花板」的地位，為重奪獎項出盡洪荒之力。

「姜糖」人海戰術添勝算

至於另一人氣獎「我最喜愛的歌曲大獎」，入圍5強的包括軒仔、姜濤、Ian、Edan及AL的歌曲，「姜糖」睇準該獎項採用現場投票的優勢，出動人海戰術，欲助姜濤創「四連冠」得獎的新個人紀錄，有消息人士透露：「『姜糖』真係最人多勢眾，聽講頒獎禮最大贊助商係撐姜濤嘅，大半數入場券都落喺『姜糖』度，所以歌曲獎分分鐘畀埋姜濤。」雖然AL論粉絲人數亦可與姜濤匹敵，亦有贊助商支持，可惜只屬小型，估計入場粉絲人數較遜，爭獎無疑受影響。不過AL輸人不輸陣，近日在粉絲群組發聲呼籲大家投選其候選歌《MONEY》一票。

雖然姜濤在兩大獎項被睇高一線，但有指軒仔不甘做陪襯，日前以「湊熱鬧」為名推出歌曲《隱形遊樂場》最終篇，他在社交網留言：「收到新嘅編曲之後，我瞇埋眼由頭到尾唱咗7 Take，呢個版本係最後一Take。」同時亦「老實不客氣」公然拉票。有指他推出歌曲新版是想翻炒《隱》的熱度吸票，有業內人士表示：「軒仔未必輸，佢都有好多粉絲，仲有『反姜濤派』都投畀有實力嘅歌手。」

另外，「叱咤女歌手」金獎及「我最喜愛的女歌手」同樣鬥到難分難解，年底齊推出第5首單曲的李幸倪（Gin Lee）及陳蕾，據知AP數字不分高下，前者有《Dum Dum》及《企好》兩首冠軍歌，後者只得一首《伸縮自如的愛》，論帳面是Gin取勝。不過，有傳電台其實有另一套AP計算方法，同時有指陳蕾深得電台寵愛，有意將曾得銀獎的她推上「女金」寶座，但Gin是英皇愛將，傳唱片公司出手助她奪金。近日Gin亦倣效軒仔落區拉票，坐在貨車中唱新歌造勢，向粉絲送驚喜。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：