《造星V》Ash捲土重來　Lyman報喜贈興

《全民造星V》的Ash（盧信宥）與粉絲「柚子」舉行派對，並邀請了同參加比賽的兄弟包括冠軍Lyman、Adams、Carson、王鋒、鄧家傑、Cho Lewis、Jason Loi和來自馬來西亞的同鄉龔柯允 (Karen)出席，齊齊合唱兼玩遊戲。Ash自《造星》後已返回馬國，相隔4個月後再返港，為慶祝他再度歸來，「柚子」除在港鐵站買應援燈箱外，又準備大量禮物。

而聚會中，Ash最開心可以再跟《造星》的兄弟們大玩Dance Challenge及大電視遊戲，到大抽獎環節時，他和「柚子」為中獎的「柚子」搽潤唇膏及戴頸巾，令全場粉絲大叫呷醋，頻頻尖叫。Ash表示：「今次來港，除出席粉絲聚會外，另一個主動任務是新歌錄音及拍MV，望能趕及在明年情人節推出，之後就要即時完成工作後便要回馬來西亞跨年倒數。」

嘉賓之一的Lyman早前在檳城補辦婚禮，連續3天跟不同地區來的親朋好友分享喜悅，3天的賓客都被感動流淚，Lyman和太太更安排不同活動，他表示：「今次有來自美國、英國及澳洲的親友一齊玩數天，非常開心希望大家都賓至如歸」關於跟電視台的合約，Lyman表示仍在洽談中。