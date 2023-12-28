高旻示韓劇造型　展百變私服風格

改編同名網絡漫畫的韓劇《Sweet Home》，講述人類會因為欲望而轉換成怪物，第一季播出後隨即引來網民的熱烈討論，隨着近日第二季上線，帶來更豐富和驚悚的視覺畫面和世界觀，其中飾演熱愛芭蕾舞女孩的演員高旻示，今季以與別不同的造型示人，其實她的私服造型同樣百變，適合所有女孩參考。

1.型格黑色單品

黑色的衣服能夠營造出型格和時髦的氛圍感，加上高旻示多以短髮示人，更能顯得率性有型，例如她經常穿着黑色皮革衣服，配上同為黑色的飄逸長裙，利用同色系的衣服拉長身高比例，十分顯高！再搭配粉嫩色斜肩小包，為全身暗沉的造型帶來一大亮點。另外，她亦曾經穿上簡約黑白灰設計的西裝外套做搭配，顯得十分幹練，也適合一眾OL上班的日常穿搭。

2.牛仔外套

相信一件百搭的藍色牛仔外套，是不少人的衣櫃必備單品，對於高旻示亦同樣，在她的私服穿搭中，不難看到牛仔外套的蹤影，例如她以簡約牛仔外套搭配白色上衣，下身穿着寬鬆黑色皮革長褲，能營造出一種小男孩的氛圍。類似的穿搭不只出現一次，她曾經同樣以牛仔外套配白色上衣，但不同之處在於，下身搭配了淡綠色裙，以及黑色高跟靴，露出其纖細的小腿，展現好身材。

3.冬日羽絨裝

天氣突然變冷，又不知道怎樣穿才好看的話，就可以參考高旻示這套羽絨造型，輕鬆穿出休閒優雅感。她的穿搭重點以全身同色系，主要為白色、杏色、米色等大地色，內搭淺色毛衣和束口褲，配上毛毛拖鞋更能自帶冬日雪地氛圍感。羽絨外套有療愈的蓬鬆感，又十分保暖，小個子的女生也不要覺得很難駕馭，只要不選擇中長版的羽絨外套便可！