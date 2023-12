電影史上最長片名有179個英文字　打入健力士世界紀錄

美國最近有電影網站公布電影史上最長嘅電影片名,可能大家一聽就會以為非兩部荷里活電影《密碼一一四》(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)以及《波叔出城2》(Borat:Gift of Pornographic Monkey To Vice Premiere Mikhael Pence To Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan)。但原來統統都唔係,最長片名係另一部!

原來最長片名就係呢部,70年代嘅意大利電影《Un Fatto Di Sangue Nel Comune Di Siculiana Fra Due Uomini Per Causa Di Una Vedova. Si Sospettano Moventi Politici. Amore-Morte-Shimmy. Lugano Belle. Tarantelle. Tarallucci E Vino. 》,片名共有179個英文字,真係記都有排記!套戲由女導演蓮娜華穆拉(Lina Wertmuller)執導,並由意大利兩大巨星蘇菲亞羅蘭(Sophia Loren)與馬斯杜安尼(Marcello Mastroianni)合演。

如果將片名翻譯為中文就係「西西里島兩男子因寡婦發生的血腥事件。懷疑有政治動機。愛-死-西米。盧加諾美麗。塔蘭特拉斯。塔拉盧奇和葡萄酒」睇完個片名都未知套戲講乜,所以影片喺海外發行時索性簡單將英文片名改為《Blood Feud》,影片當年喺香港都有喺《香港國際電影節》放映過,中文片名為《血仇》,夠晒精簡!

《血仇》係影史上最長片名電影,那邊部香港電影嘅片名又係最長呢?根據香港電影資料館公布,最長片名嘅香港電影係《那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》,片名共有17個字,由於太長嘅關係,通常大家會簡稱套戲為《紅VAN》。 而同樣17個字片名同《紅VAN》打成平手嘅係50年代粵語片《楊乃武與小白菜大結局六部會審楊乃武》。