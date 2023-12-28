升級漢堡　總有一款啱醫肚

加入豐富配料的漢堡包，一向都是速食界的頭三甲之選，除了傳統漢堡扒配蔬菜和醬汁，其實還可以拼配不同的升級食材，無論配小食、啤酒、汽水，甚至香檳和雞尾酒，都咁好食。

現刨黑松露

坊間有很多黑松露美食，手工漢堡包專賣店Sick! Burger在今個冬日推出限定的黑松露盛宴。「Sick! Truffle」選用淨重四安士的美國安格斯牛肉漢堡扒，刨上新鮮的佩里戈爾黑松露，再加自家製雞肝醬、鮮松露製作的黑菌醬、鮮菠菜苗和野生蘑菇，氣息濃厚。新鮮黑松露薯條，淋上自家製的松露蛋黃醬、現刨黑松露片和帕爾馬芝士，再加點葱花，鮮香爽脆。吃時配一口法式洋葱湯或用羅勒糖漿、希臘乳酪和士多啤梨雪糕製作的奶昔「Fraise! Sick」，同樣夾。

雪白「芝」味

吃漢堡包，除了滿滿肉汁的漢堡扒，芝士都很重要。MOS BURGER早前推出限定的白色摩斯漢堡，當中的芝士醬就融入了水牛芝士、帕爾馬芝士、埃曼塔芝士和藍紋芝士，層次複雜，用來配漢堡扒、特製肉醬和蔬菜，芝味滿分。客人亦可加錢升級白摩斯漢堡雙層版，感受雙倍芝香。此外，品牌於現時至2024年3月18日和One Piece合作設計主題店，現時至2024年1月31日會推出期間限定福袋，2024年2月1日至3月19日則再推出2款周邊精品，同時間品牌推出牛油果北海道芝士和牛漢堡和辛味肉醬牛油果和牛漢堡，各有特色。

漢堡與香檳

平常吃漢堡，大多配汽水或啤酒，配香檳又如何？滑蛋三文治專門店Eggslut和法國香檳品牌Moët & Chandon合作，於現時至2024年2月中旬推出限量新品，安格斯牛肉燒汁蘑菇漢堡選用半熟散養煎雞蛋，配用牛骨熬煮的燒汁、蘑菇、安格斯漢堡扒和車打芝士等餡料，配果香和丹寧適中的香檳，完美配合。一口薯餅伴魚子醬，以炒蛋白代替傳統炒蛋，香滑細膩。美食除配香檳，還可以選擇用香檳、橙汁加石榴糖漿調配的Mimosa Sunrise，美味醉人。

科幻龍蝦堡

試想一下，在太空船內食漢堡有咩感覺？變形金剛主題餐廳TRANSFORMERS:THE ARK剛於將軍澳開設新分店，店子以博派太空飛船方舟THE ARK作設計概念，入口還有1:1的大黃蜂讓大家打卡。因應新分店開幕，特推出限定的鮮龍蝦漢堡，原隻波士頓士龍蝦肉加香草忌廉和有機生菜等，鮮味十足。鮮龍蝦漢堡二人套餐除龍蝦漢堡外，還有黑松露安格斯漢堡、勁脆爆炸雞粒、海鹽薯條、飲品和海鹽雪糕，最開心是有精美咕𠱸乙個作特別禮物。於2024年1月1日至3日，分店會推出限時優惠，選購指定漢堡即可享半價。

芝蒜潛艇堡

除了漢堡包，坊間亦有其他選擇。Subway近日推出芝味蒜香系列的潛艇堡。芝味蒜香雞肉有烤雞肉配芝士蒜蓉醬、煙熏西南醬和蔬菜，芝味蒜香至尊內有滿滿意大利辣肉腸、莎藥美腸、脆煙肉、芝士蒜蓉醬、香辣蛋黃醬和蔬菜，至於芝味蒜香牛扒則鮮嫩多汁，啖啖肉最正。另外，品牌推出全新低糖朱古力薄荷曲奇，作飯後甜點最好不過。