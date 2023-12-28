北上跨年！開「深」歡度除夕

快將踏入2024年，不少港人都想趁假期北上歡度除夕，雖然深圳唔似香港有跨年倒數煙花匯演，但各區景點和商場活動同樣精彩，例如有激光噴泉騷、沙灘露營倒數、大型燈光秀及古鎮燈籠節等，保證由朝到晚都玩唔晒！

南山區 灣區超級燈會

位於南山區的歡樂海岸，佔地125萬平方米，屬國家5A級旅遊景區，集生態、文化、娛樂、購物和藝術於一身。適逢元旦及春節將至，由即日起至2024年2月24日舉辦「超級新年」企劃，在心湖廣場懸掛起數百盞燈籠，一條百米燈籠街勁靚之餘，沿途仲有桃花樹、好運轉輪及祈願亭，等大家新一年轉個好運。至於椰林沙灘設有「神話中國」為主題的灣區超級燈會，共有40個大型燈組供大家打卡。入夜後還可到「水秀劇場」欣賞大型激光噴泉騷，這個橫跨120餘米的水上舞台把3D水幕、激光、火燄、音樂及煙花綜合呈現，叫人大開眼界。

大鵬半島 輕奢露營倒數

位於深圳東南端大鵬半島的西涌，擁有深圳市天文台、西涌沙灘兩大景點，後者一如往年在3號沙灘舉辦跨年露營節，由12月31日至元旦日一連兩天都有精彩活動，包括沙灘互動遊戲、任玩越野車、音樂BBQ派對、篝火晚會、露天電影及圍爐夜話等。重頭戲是倒數一刻的跨年煙花，入場人士可一邊玩仙女棒，一邊抬頭欣賞漫天花火，定叫各位畢生難忘。門票不含交通及住宿，但遊客可另費在帳篷過夜，以迎接2024年第一縷晨光。提提大家，活動限500人參與，想入場就要趁早買票了。

福田區 懷舊尋寶市集

起源於杭州的「銀鹽復古市集」經常穿梭於內地不同城市舉行，今年12月30日至2024年1月1日第三度回歸深圳，假福田區深業上城L2跟大家見面。活動雲集香港、台灣、深圳、北京、寧波等地超過150家品牌，Vintage物品涵蓋古着、飾物、玩具、攝影、家具、書籍等，仲有街拍、工作坊、拍賣會、咖啡共享及各式收藏展覽，定時有樂隊表演。活動由1:00pm開放至10:00pm（12月31日延長至11:59pm），大家記得來尋寶。

寶安區 特色光影表演

寶安區海上田園屬國家4A級大型生態文化旅遊區，佔地163萬平方米，來到這處除了可看到紅樹林濕地及嶺南風情的基塘田園外，即日起至2024年2月24日景區還會舉辦「國潮光影不夜城」燈光秀，以燈光打造13大景點，涵蓋景區主幹道、田園廣場等區域。同時每晚望海樓前水上舞台和大草坪都有一系列活動，包括巡遊演出、扇子舞、篝火晚會、大唐情景劇及水霧門舞蹈等。特別一提，園內工作人員都會穿起古裝，歡迎大家來合照。

龍崗區 古鎮巡遊觀賞

甘坑古鎮位處龍崗區，這個擁有300多年歷史的客家古村落，為配合新一年，由即日起至2024年2月29日舉辦燈籠節，提供「購、遊、歡、玩」四大內容，主題為「龍游界涇，煙火甘坑」。白天可游走客家風情建築之中，嘗美食、逛小店，入夜古鎮巷子裏近300個燈籠將煥然一新，油紙傘巷等3個主題燈巷也重新粉飾，顯得分外美麗。場內另有非遺巡遊表演，一眾「古裝人」會跟遊人打招呼合照呢！