BLACK PINK全員上榜！Nancy稱冠全球百大美女榜

美國網站TC Candler的「全球百大美女排行榜」結果今日（28日）出爐，幾乎每年都有上榜的韓團MOMOLAND前成員Nancy登上冠軍，是她首次在該榜稱冠，第2位是俄羅斯網紅Dasha Taran，第3位則是韓團TWICE的日本成員Sana。

而韓國人氣女團BLACK PINK的4名成員均有上榜，Jisoo、Rose、Lisa與Jennie分別登上第9、12、14及23位，曾於2019年稱冠的TWICE台灣成員周子瑜進佔第11位，2014及2015年的冠軍得主NaNa今年排第15位，女歌手Somi排第17位，ITZY成員彩鈴與Yeji分別排第20及82位，人氣女團IVE主將張元英則排第27位，另一人氣女團NewJeans的成員Danielle則進身第36位。

(G)I-DLE成員宋雨琦、Minnie與葉舒華分別排第38、50及94位，aespa內地成員NingNing打入第46位，今年憑夏日濕身騷上位的女歌手權恩妃排第46位，LE SSERAFIM的日本成員中村一葉登上第61位。

至於「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky）作為唯一香港代表，登上第68位，是她首度上榜，內地女星田曦薇與「新疆女神」娜扎則分別排第47及87位，「小魚仙」美國女星Halle Bailey與「妙麗」美國女星愛瑪沃森（Emma Watson）分別進佔第62及83位。

記者與蔚雨芯取得聯絡，她簡單回應：「冇諗過（得獎），做好自己，美這回事係從心到外，享受美好的每一天，活在當下。繼續做運動，努力工作。」