麥玲玲新節目搵「好老闆」　大爆地產代理慘況

堪輿學家麥玲玲與黃紫恩（Jojo）及蔡景行（行仔）主持的J2清談節目《玲玲友情報》，昨晚（27日）一集以「老闆唔係咁樣做」，請來有「好老闆」之稱的上市公司主席陳洪楷作為嘉賓，分享打工時遇過的「老闆軼事」。

陳洪楷被問到當「好老闆」的秘訣時，他語道破︰「唔好掛住淨自己搵錢，唔識派錢，派錢係對員工最好嘅鼓勵。當年我任職地產代理，面試時老闆扮飲醉狂鬧人，好快得由200應徵者，得番30人肯返工。第一日返工，老闆帶住30名職員到名店試衫，要佢哋受白眼，又罰未達標的員工掛住『我係廢柴』牌企喺皇后大道中，徹底磨滅員工嘅自尊心。諗返轉頭連天花板級（侮辱）都頂得住，仲有咩難到我？」

不過於荷蘭打工則大為不同，做到真正的「職業無分貴賤」，例如銀行家與清潔阿嬸在薪金上，不如香港般有幾何級的差距人尊重每一工種。前晚播出由張震宇（CJ）、胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan）主持的《荷蘭昏筍工》，走訪了當地一位從事清潔工的女仕Eva van Halewijn，原本想當教師的她，發覺工作環境不似預期，轉而走去做清潔。Eva於酒店洗手間工作非常有heart，在廁所外布置了一張bar枱，提供糖果、漱口水甚至避孕套等，秉持的理念是提供潔淨的廁所及滿意的服務，Eva因此兩次贏得Toilet Lady獎座。而到晚上Eva搖身變成酒吧DJ，並透露每月收入約1,600歐元（約13,800港元），略低於當地平均收入的1,900歐元（約16,395港元），但最重要活得有尊嚴。