馬國明撞樣前TVB女主播　孖靚湯返娘家派喜餅

視帝馬國明有份孭飛嘅《新聞女王》收視及口碑都備受好評，連帶視后佘詩曼及李施嬅演技參考嘅主播都備受關注外，日前馬國明更被網友發現佢同另一位主播意外撞樣，而且巧合嘅係對方同樣曾效力TVB新聞部，不過尷尬嘅係對方竟然係位女主播！

被指同馬國明撞樣嘅女主播王凱晴，2016年於中大新聞與傳播學系畢業，之後曾任職TVB「互動新聞台」主播，之後再被調派到翡翠台任記者，而從佢平時出鏡報道嘅畫面可見，王凱晴嘅面形及五官都同馬國明有幾分相似，同樣嘅濃眉大眼及高鼻外，最大分別則係2人長短髮之差。不過最為巧合嘅係，劇中馬國明本來係「SNK新聞部」財經主播及記者，後來被Man姐（佘詩曼 飾）提攜轉做新聞主播，而王凱晴則同樣曾兼任財經主播及主持《交易時段》。

另外，早前喺泰國蘇梅島舉行完浪漫婚禮嘅馬國明及湯洛雯（靚湯），雖然婚後冇時間去度蜜月，馬國明更係即刻重新投入工作，不過就算工作再忙都好，新婚嘅2人亦未有忘記無綫嘅一班好同事，日前（27日）馬國明更同老婆靚湯齊齊返無綫派喜餅，而咁啱尋日返去為《愛．回家之開心速遞》開工嘅呂慧儀、湯盈盈及單立文，亦同樣收到馬國明夫婦派嘅喜餅外，呂慧儀亦喺社交網開心晒合照，大讚喜餅好味得嚟亦不忘恭喜2人新婚快樂。