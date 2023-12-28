炎明熹探訪老友記　唱歌玩遊戲炒熱氣氛

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）日前（26日）在聖誕Boxing Day，帶同義工隊到護理安老院探訪老友記，Gigi與10位義工與30多位長者一齊唱歌、玩遊戲，唱到《漫步人生路》及《喜氣洋洋》時，有老友記更拖住Gigi一齊跳舞，氣氛相當高漲。原來有不少老友記認得Gigi，看過她在電視亮相和聽過她的歌，大讚她唱歌好聽又靚女，希望她多舉行演唱會，當介紹Gigi時，有老友記還笑說：「哦，你就係炎姑娘！」非常搞笑。

Gigi化身小導師教老友記玩遊戲，親身示範兼從旁鼓勵，完成遊戲得到Gigi送上小禮物。原來Gigi為了今次探訪活動去學習扭氣球，將心意送給一班長者。她亦發揮創意為蝴蝶、兔仔造型氣球畫上圖案，又在元寶型氣球上寫上龍馬精神，送祝福給老友記，他們收到也相當開心，歡笑聲歡不斷。

準備了禮物包送給每一位老友記，包括有保暖披肩、冷帽的Gigi更為老友記逐一披上披肩，十分窩心。她表示小學曾到老人院探訪，今次是第一次參與後援會主辦的探訪活動，自己亦希望出一分力，感激後援會義工隊多次自發舉辦不同類型的慈善活動，希望日後可以多抽時間參與慈善活動。