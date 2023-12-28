梁朝偉現身北京首映禮　蔡卓妍慶幸有份參與：我中大獎

梁朝偉、蔡卓妍（阿Sa）前晚於北京出席英皇電影《金手指》大型首映禮，眾人更為導演莊文強慶生，曾於電影裏飾演過阿Sa媽咪的惠英紅專程來捧場，更講到明很羨幕「女兒」可以參與這部頂級製作，阿Sa亦即秒回：「對呀，我中大獎了！」

首映禮星光熠熠，除有偉仔、阿Sa以及惠英紅之外，任達華、方中信、陳家樂、周家怡，以及電影公司老闆楊受成均有現身，因當日適逢導演莊文強的生日，全場為導演大唱生日歌，並驚喜準備了帶有金手指裝飾的生日蛋糕，如此有心思，導演莊文強當然開心不已，並許下生日願望是「世界和平」，一位觀眾更直呼自己是導演的資深影迷，並送上獨特「菜花花束」，祝導演不止有才華也有「財」花！

專程出席首映禮的影后惠英紅，大讚《金》片劇情精彩，讓自己觀影過程中「一點喘息的機會都沒有，只能用『愈看愈爽』來形容！」惠英紅更對在電影《原諒他77次》飾演自己女兒的阿Sa，當眾流露羨慕之情：「演員班底太超級了，阿Sa，你多好運啊！」阿Sa笑着回應「媽咪」：「對呀，我中大獎了！」惠英紅還笑指自己是梁朝偉粉絲，相當生鬼。

偉仔於首映禮上，直言拍電影是自己發洩內心壓抑情緒的渠道，阿Sa則用「陷入金錢誘惑無法逃脫的悲情人物」來形容自己所演之角色，簡單地介紹了自己拍戲的感受。