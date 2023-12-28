與周柏豪上演虐心愛戀　王敏奕狂飲檸檬水做水桶

由周柏豪、王敏奕及吳若希等主演的無綫新劇《旁觀者》將於元旦夜首播，故事講述連環殺手與女執法人員之間的矛盾與角力，以「旁觀者也是加害者」為宣傳語句。「高敏感族」執法者王敏奕接二連三捲入離奇死亡事件，隨着與拍檔羅天宇深入調查，驚揭某些死者竟是其他死亡個案中的疑兇，而每次案發現場均發現鼠尾草作「標記」。

之後她偶遇餐廳老闆周柏豪，同樣都是天性敏感的2人，火速墮愛河。不過隨着相處日子漸多，二人竟愈走愈遠，王敏奕更發現男友不如想像般簡單。監製葉鎮輝為其角色設以飲檸檬鹽水，來幫助自己「逃避」及「投入」的靈藥，王敏奕笑言：「我本身都鍾意飲水嘅，所以狂吸水完全唔係問題，哈哈！不過今次角色都有好多崩潰場面，我諗自己流咗有一公升眼淚，係拍劇咁耐以嚟最情緒化嘅一次。」

她又坦言是入行以來最難演的角色：「首先呢個角色有高敏症，同埋我好鍾意個劇本。我記得一開始睇劇本係追住落去睇，裏面講緊嘅人性、親情、愛情、現世中嘅冷漠都令我好感動。呢個角色困難嘅原因係佢長期活喺掙扎之中，戲劇最好睇嘅就係呢種掙扎。」至於扮演餐廳老闆的周柏豪，奉旨與王敏奕「談情」，二人異口同聲形容這段關係既浪漫又虐心，周柏豪更打趣﹕「係一種好慘、好淒美嘅浪漫，總之乜都有啲，對立、矛盾同無能為力等等，喺情緒上係幾辛苦嘅，拍完會好攰，但演嘅時候就好好玩。」