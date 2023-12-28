李幸倪幾層樓揸手　曾遇控制狂男友唔准做歌手

歌星李幸倪（Gin Lee）為網上節目《枉談》擔任嘉賓。節目走訪多個與她息息相關的地區，好似北角就她來香港所住的第一個，她謂全家十分支持她入行，覺得不做歌手是浪費了她的才華，家姐更放棄馬來西亞的東西來港陪她工作。

主持直言坊間很多人覺得Gin Lee悶，但接觸發現她經常講爛gag，更不像其他藝人愛受生活好似買名車住豪宅。Gin Lee自言不算有錢，但也愛買包包，卻不喜歡炫富。問到買過最豪的東西，她說：「買樓、買車最貴，喺馬來西亞有好多層樓，哈哈，唔通又話你知咩，哈哈。下一個目標就要喺香港買樓。」

講到感情生活，Gin Lee表示讀大學才初戀，戀愛次數5隻手指數得晒，但在寥寥可數的戀情中，就遇過劈腿賤男及控制狂男友：「發現個女仔post咗佢哋嘅合照，我先知道『啊！原來你有咗第二個。』有同佢坐低傾，佢怪責我先，佢覺得我鍾意咗第二個，佢就慢慢fade out同第二個一齊，佢嘅意思係人哋都追你囉，覺得我變心，但我我冇。」她想繼續為這段感情努力，但對方拒絕：「傷心㗎都。我揀男仔係差啲，我朋友成日話我『你啲眼光真係麻麻哋。』」

她又自爆遇過控制狂男友：「着得性感少少又唔得，喺台上面唱歌，有第二啲男人望住我又唔得，又係我錯，又要控制我唔可以做歌手，『要做歌手就做教會歌手！』類似呢啲，個價值觀係完全唔同。」這次經歷後，亦認清那類男生適合自己。問到可有與fans拍拖，Gin Lee猶豫片刻：「曾經有諗過，最尾冇。」原來曾經有fans向她展開追求：「我好insecure，成日會諗到最worst嘅狀況，佢會唔會爆我啲秘密？佢會唔會點……哈哈，會驚呢啲。」故她每次拍拖的對象都是要認識一段長時間的人，由朋友開始，不能夠一見鍾情，最少要認識兩年以上。