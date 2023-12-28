劉亦菲電視節登視后　周冬雨憑《熱搜》膺最佳女主角

內地女神劉亦菲與周冬雨昨晚到訪濠江，出席業內一個頒奬禮，結果二人平分春色，分別於電視及電影界獲得「最佳女主角」，而朱一龍則擊敗大熱梁朝偉，榮登影帝寶座，張兆輝則獲得「最佳男配角」，可喜可賀。

「2023第15屆澳門國際電影節暨第14屆澳門國際電視節」昨晚舉行，紅地毯上一眾女星一如以往性感搶鏡。去年憑主《夢華錄》榮登視后的劉亦菲，今年憑劇集《去有風的地方》捲土重來爭獎，賽前成大熱的她下午才抵步，即換上一條名牌「泰山裝」紗裙現身，仙氣滿溢成網民熱話，結果不負眾望成功「冧莊」，不少粉絲隨即發文「恭喜許紅豆（其角色名字）」。

憑主演電影《熱搜》入圍角逐「最佳女主角」的周冬雨，紅地毯上以黑色超性感晚裝搶鏡，剪裁Deep V及高叉露出大部份小蠻腰，吸睛非常，不過卻有紛絲心痛她瘦得如紙版人一樣。她受訪時鬥出笑話一則，當她透露自己相隔7年再參加電影節，打趣猶如「七年之癢」時，身旁女主持竟衝口而出﹕「今晚如果妳能在電視劇方面嬴得女主角，便雙喜臨門了。」，搞到周冬雨尷尬澄清﹕「我是角逐電影女主角的﹗」最終她得到影后殊榮，挽回不少面子。

「最佳男主角」方面，朱一龍憑主演《消失的她》，撼嬴《無名》梁朝偉奪得影帝寶座，不過他卻缺席，未能親手領取榮耀，事後透過工作室回應﹕「感謝組委會，以及《消》片台前幕後，以及觀眾們的喜愛與支持。」憑電影《困獸》入圍角逐「最佳男配角」的張兆輝賽前西裝畢挺現身紅地毯，與擔任頒奬嘉賓的溫碧霞談笑豐生，他擊敗《邊緣行者》方中信，及《暗殺風暴》吳鎮宇得獎。《無名》導演程耳獲頒「最佳導演奬」，而久違了的丁子峻則憑執導《里奇不眠夜》獲得「新銳導演奬」。