想床上表現好？搵性學專家指導，當然最好不過！但計我話，上番堂四仔專科班咪得囉，事關四仔片廠好鍾意搵火辣脫星化身導師，為大家示範各種性愛技巧，學嘢喇！

高手出招

讀過男校嘅朋友都知，Miss生得靚，特別受學生歡迎，難怪呢套由Digital Sin製作嘅《Schooled #4》，特別搵嚟Jasmine Wilde、Aria Lee、Gizelle Blanco等十幾位外形標青嘅脫星參演，類型多元化，要青春有青春，要巨乳有巨乳，要癡女有癡女，總有一款啱你胃口。故事發生喺一間古怪學園，當中只有性愛班可以報讀，仲要由火辣辣嘅導師親自教授，難怪片中一班學生咁專心上堂啦！

專業叫床

同女伴曳曳，對方一係唔叫，一係叫得好難聽，點算好？拿拿臨睇睇由MixedX出品嘅《Not That Innocent》，見識一下乜嘢係專業叫床聲吧！據片廠透露，為咗畀觀眾帶嚟最佳嘅聽覺享受，專登搵嚟Christina Shine、Amirah Adara同Veronica Leal助陣，事關佢哋嘅淫聲浪語可以話喺四仔界出晒名。故事講述Christina Shine經常被另一半投訴，話佢嘅叫床聲似劏豬，為咗令自己叫得更誘人，惟有請教專業脫星，結果唔試由自可，一試即玩出！

極度淫亂

以情慾學園為題材嘅四仔作品有好多，但呢套由My Sexy Kittens製作嘅《Cumming To School》，都算係最淫亂！影片由Funky Town、Kira Viburn、Moon Flower等多位新進脫星參演，故事發生喺一間好色學園內，當中一班青春索女為咗成為脫界女王，努力鑽研床技，仲不斷透過床上交鋒嚟增強實戰力，而喺連場激戰嘅背後，更暗藏權力同愛情糾紛。雖然劇情有啲牽強，但喺官能刺激方面做足100分！