【是日通勝】

農曆十一月十七

癸卯年 甲子月 辛酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：動土、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：8、27、39

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

金牛座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

雙子座：職場上贏得好口碑，但記住滿招損謙受益。

巨蟹座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

獅子座：運勢不過不失，保持一顆善心可避過厄運。

處女座：享天時地利人和，建議把握時機放膽追夢。

天秤座：財運呈現升勢，可略作投資，但不可貪心。

天蠍座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠專注。

人馬座：不要斤斤計較，樂於助人可望收獲好人緣。

山羊座：事業運最差，不改變躺平心態，遲早出事！

水瓶座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

雙魚座：健康響起警號，三餐要定時，勿餓壞肚子。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 運勢強

（跌）兔 疑心重

鼠：行事衝動欠理性，容易危及人際關係。

牛：平易近人，做事穩陣，易得別人信賴。

虎：情緒不穩，時喜時憂，勿作重要決定。

兔：是日沖煞，遇事要冷靜，忌捕風捉影。

龍：萬事大吉，做事游刃有餘，如虎添翼。

蛇：投資運不錯，適宜趁機做好理財規劃。

馬：單身者獲得月老牽線，易碰到有緣人。

羊：腦筋靈活，工作游刃有餘，勢如破竹。

猴：瑣事纏身，若不夠冷靜，問題會惡化。

雞：工作辛勞，壓力大增，情緒陷入低谷。

狗：運勢欠佳，謀事易碰壁，需留意細節。

豬：樂觀自信，做事有條理，表現受肯定。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：龍

屬龍的朋友是為太歲之年，龍見龍為伏吟，伏吟是指獨自暗地裏呻吟，沒有人知道你的苦困，這就是有苦自己知的來源。屬龍的朋友為本命年，但凡本命年的生肖都是犯太歲的原因，就是伏吟是也！

歲駕吉星，是指屬龍的朋友，好似太歲皇帝駕臨，皇權最高，所以其事業上的權力有所增加，容易升職。學生哥考試成績比平時高分，有利考試。

華蓋吉星，視為皇帝出行，有華麗的蓋傘，高貴無比，給人尊貴的感覺，受人敬重。同時華蓋吉星也利於宗教文化，玄學神秘文化，喜好此研究的龍朋友，今年的技術可更上一層樓。

太歲凶星，就是指伏吟，有鬱結的心情，只能看開心情，如果難做到，可以在空閒時，多外出活動，或和朋友做運動，有助好好解決伏吟之鬱悶。黃旛凶星，是指看到殯儀上之旛條，繼而產生之不安，可用百解化解。

劍鋒凶星，容易受金屬傷害而流血，最佳方法是捐血洗牙化解。三刑凶星，是指辰辰自刑，辰是龍，辰辰就是龍龍自刑之意。自刑者，是指龍的力量幫助龍的力量，太歲龍是老闆，自己屬龍，功勞是老闆，工作辛勞是自己，所以心有不甘，睇開啲啦！