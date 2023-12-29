陳山聰點名馬國明「繼位」　胡美貽望明年繼續有工開

視帝陳山聰、張頴康和胡美貽為無綫新劇《反黑英雄》進行拍攝，吸引了大批途人圍觀。陳山聰稱他們主要是拍攝鬧市巡邏的戲份，透露先前他們已經到內地拍攝足足兩個月的室內場景，現在返港主要是拍攝室外場景的街頭追捕戲，笑言香港觀眾應該很容易會在街上遇到他們。

談到憑劇集《隱形戰隊》及《新聞女王》獲得《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳男主角」和「最佳男配角」的提名，陳山聰指兩套劇集的角色他都很喜歡，尤其是《新》劇的角色，雖然只是短短客串了數集，但都能讓觀眾見到他不只是硬朗的形象，認為這比做男主角更為重要，對於獎項他則抱平常心：「做人千祈唔好咁貪心，我上年已經攞咗男主角，有份提名已經係對自己作品嘅肯定，而且能夠入十強都係因為觀眾嘅肯定，觀眾嘅肯定係大過任何獎項。」他笑稱當晚會開開心心打扮得「靚靚」出席頒獎典禮，並希望剛結婚的馬國明能夠「雙喜臨門」，再下一城奪得今屆視帝。

問到《新》劇大結局收視25.2點比《隱》劇結局收視25.5點低會否失望？陳山聰說：「唔會，始終兩套劇唔同劇種，而且《新》劇係內地率先播放，所以好多人已經睇咗結局。」他認為觀眾的回響及反應比收視率更加重要。元旦將至，陳山聰指要在工作中度過，預告明年1月頭將會聯同藝人好友袁偉豪和譚俊彥一同到馬來西亞開演唱會，笑言：「唔係得胡說八道會可以開演唱會，我哋男子組都可以。」

另外張頴康和胡美貽稱很少會在繁華的鬧市拍劇。張頴康指最難的部分是要經常拒絕途人的合照要求：「其實都唔好意思，因為佢哋真係好熱情，但係着住制服又真係唔方便（會唔會驚好似山聰咁，因拒拍被放上網？）我哋笑咗好耐，唔影相都畀人話，佢都幾黑仔，不過我相信佢唔會，同埋我哋做咗咁多年，最享受就係畀人認得。」而本月26日是張頴康生日，他指劇組人員有準備蛋糕為他慶生，而家人在他生日前一天已經準備好生日蛋糕，但可惜當晚要工作未能準時回家。至於元旦他要工作中度過，返深圳拍攝無綫新劇《黑色月光》。

同場，胡美貽稱非常享受整個拍攝過程，指拍攝過程中沒有停過笑。稍後準備到新西蘭拍攝J2台節目《港女野人2》。踏入新一年，她希望可以繼續有工開。