娛圈單打︱一失足成千古恨　大叔被逼上絕路

2023年還有數天便完結，詎料臨尾還是噩耗連連！香港娛樂圈固然「死得人多」，南韓也驚傳壞消息。身陷吸毒醜聞的《上流寄生族》男星李善均，日前在首爾臥龍公園停車場被發現倒斃在座駕內，懷疑燒炭自殺，終年48歲。死訊震驚全球，令人悲傷。

今年10月「大叔」李善均因為涉毒遭警方調查，他本月23日第3度接受約談，經歷19小時「疲勞轟炸式」審查後，平安夜當日凌晨始結束審訊，最終幹出傻事。據悉他留下給太太的遺書，聲稱「已經冇晒辦法」，又向經理人道歉。

事後外界質疑南韓警方的調查手法，事關大叔多次的驗毒結果均呈陰性，而且當局指他涉毒的證據，全部來自其「情婦」、夜場女室長的口供。儘管大叔不否認跟女方有不尋常關係，但始終無法得出確鑿吸毒罪證，奈何警方咬實唔放，粉絲怒轟是因此將大叔逼上絕路。

無獨有偶，G-Dragon亦捲入同一宗涉毒案，也是多次驗毒均呈陰性，加上他有強大律師團隊，最終獲警方放生。大叔卻沒有這般好彩，被纏個沒完沒了。當然，李善均近年發展順風順水，《上流》令他蜚聲國際，韓劇《我的大叔》更奠定一代暖男形象，不料竟爆出醜聞，形象破產，工作全部被叫停。

何況韓流全球矚目，其醜聞傳遍全世界，粉絲更是難以置信，紛紛脫粉。相信大叔這兩個月來承受巨大輿論壓力，同時連累同為圈內人的太太田慧振、兩個兒子面目無光，惟有一死以求解脫。一失足成千古恨，事件警惕所有人切勿行差踏錯，也冀他在天之靈安息。