退休太太常旅行　坐飛機致頭痛頸痛

香港人喜愛外遊，有位六十歲太太為了彌補疫情期間無法外遊，今年每個月都去一次旅行，與丈夫周遊列國，她剛從泰國回來，發覺頭痛頸痛嚴重，起初以為是香港寒冷，溫差引致不適，可是痛感持續，求助脊醫才發現是頸關節功能性問題，與經常坐飛機有關。

這位太太近年退休，兩名兒子已經工作，丈夫亦工作自由，故此，可以輕鬆安排旅行，歐美亞洲都是他們的旅遊地點，來到年底，她選擇到曼谷避寒，外遊回來，發覺頭痛、暈眩、頸痛，以及手指麻痹；由於今年舟車勞頓頻密，故她認為多作休息便可，但經過數天仍沒改善，決定求醫。

脊醫王俊華指出，檢查發現她的頸椎第五、六節出現關節功能性問題，問症得知，她有次坐長途機後出現落枕（瞓厲頸），之後不時感到頸痛；睡著時身體是完全放鬆狀態，可是被困在飛機座位，睡覺姿勢不正常，有人會是「釣魚式」頭部垂下，使頸椎承受不少壓力，要知道頭部重量約十二磅，當頭部過度前傾，頸椎所承受的重量是以倍數計增加，長期沉重的壓力導致頸椎關節功能性問題，通往頭部的神經線受壓，便會出現頭痛、暈眩、手麻痹等情況。

治療上，以超聲波增加血液循環消炎消痛，並以手法矯正頸椎紓緩受壓關節的神經線，減輕頭痛、頸痛和手麻痹，第一次治療後，她的暈眩感覺已經消除，但頸關節功能性問題是日積月累所致，因而要定期接受治療。

脊醫王俊華建議，坐飛機或長途車時，可使用U形頸枕，有助固定頸部位置，減少頸部肌肉拉扯，保護頸椎健康，這樣坐着睡也會較舒適；此外，可以做簡單的伸展，例如將頭向上維持十秒，又或將左手放背脊，右手按頭，慢慢拉向右邊，兩手交替重複做，這些動作可伸展頸肩兩側肌肉，紓緩久坐後繃緊的關節肌肉。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家