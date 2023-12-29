金怡假期邁向35周年　新推出極地豪華郵輪團　與金彩假期攜手合作　精選產品低至五折優惠

【營業資訊】今年適逢金怡假期邁向35周年，為慶祝達成重要里程碑，金怡假期與其姊妹公司金彩假期攜手合作，共同推出一系精彩的優惠活動，並開拓冷門及極地深度旅程，為港人帶來更多驚喜和回饋。

金怡旅業集團主席兼金怡假期董事長葉慶寧先生表示，在員工的努力下，金怡假期和金彩假期在業內屢創先河，成為深受港人喜愛的冷門路線的深度遊專家。回望疫情期間，封關令旅遊業冰封三年。在旅遊業艱難時刻，感謝所有員工的堅持、合作夥伴的支持和香港市民的愛戴，令致金怡假期在疫情過後能夠迅速恢復正常營運。為回饋港人對集團的支持，由即日起至1月9日，一連兩星期推出35周年優惠價團隊，配合讀者專屬優惠，金怡假期新年出發產品折上折，可享高達$12,000折扣優惠，而金彩假期精選產品以五折震撼價發售，讓各位趁住農曆新年假期，與摯愛親朋給伴同遊。

豐富極地探索經驗 致力於開拓極地路線

作為深度遊先驅，金怡假期一直主打冷門線路。早前金怡假期執行董事葉揚輝博士（Dr. Frederick Yip）率領專家團隊親自探索南北兩極踩點作準備，在邁向35周年的重要時刻，進一步拓闊版圖，分別推出南極及北極深度探索旅行團。董事長葉慶寧表示，我們的團隊擁有超過40年的出團及極地探索經驗，可謂是香港極地旅遊專家。他還提到，極地旅程是人生中夢寐以求的圓夢之旅，港人應該把握機會去看世界，親眼欣賞北極熊、企鵝等極地生物，以最豪華舒適的旅遊方式親身體驗南北兩極的迷人魅力。

金怡假期的35周年優惠產品仍採用全包價，團費包含機場稅、機場建設稅、燃油附加費以及全程服務費等費用。行程路線安排別具心思，發掘多條冷門線路，包括不丹、塞浦路斯 、馬爾他、古巴、中亞細亞及高加索等地區，滿足深度遊需求。與此同時，金彩假期推出「6天四川旅行團」，團費原價$3,980起，現以五折震撼價$1,990起推出。65歲或以上長者報名指定旅行團額外可享高達$800折扣，優惠團隊包括市場上罕見的「14天北疆深度遊」和「8天中原古都」，讓孝順的子女們帶著父母一起出走旅行吧！

讀者專屬優惠 ！即日起至1月9日，每位額外再減$2,000！（僅適用於金怡假期）

在35周年優惠產品中，除了享受金怡假期的折扣外，所有農曆新年出發的團隊（除杜拜DXB6P之外）還可享受讀者專屬優惠！即日起至1月9日，於金怡假期的網站（www.goldjoy.com）或門市報名指定農曆新年出發的團隊，並輸入優惠碼【PR2000】，每位參加者即可再獲得額外的$2,000折扣。名額有限，先到先得！

查詢：2804 1188