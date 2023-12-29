周年限定　西日菜有好介紹

每逢到周年紀念，總會有很多慶祝活動，餐廳因應周年，則會推出限量新品，又或有不同的飲食優惠，和客人齊齊慶祝。

冬日燒肉

最近天氣終於似番一個真‧冬天，來點熱辣辣美食最好不過。尖沙咀日韓混搭燒肉餐廳牛魔因應5周年，除推出聖誕限定13道菜品套餐，還有精心設計的5周年星級二人套餐，頭盤可選揚櫻花蝦豆腐或梅酒番茄，之後可揀西班牙豚肉五花腩或雞髀肉醬油，前者肉香油潤，後者皮脆肉嫩。啱打卡的就有煙熏蘋果木松露和牛他他，主菜有美國和牛封門柳 、美國和牛牛板腱及香葱薄切牛舌，經燒香後享用最入味，最後以黑松露和牛肉碎炒飯作結，而且套餐還有周年優惠價，食得更滿足。

滿口鮮香

日本的海鮮選擇多蘿蘿，荔枝角鵜舞迎來10周年，於12月以優惠價推出4位用的10周年饗宴，季節刺身5點，選用優質日本食材包括鰤魚、牡丹海老、赤貝、赤鯛薄造和赤身，鱈場蟹經炭燒帶出鮮味焦香、肉質鮮甜，客人亦可選擇升級享用北海道毛蟹。爐端就有時令日本岩蠔、北海道地蛤、海虎蝦和日本銀鱈魚的日本海鮮盛合。還有熱辣辣的燒物、鯛魚湯手打稻庭烏冬，最後以水信玄餅作結，分量十足。

鱈場蟹入饌

北海道鱈場蟹鮮味十足，一向受客人歡迎，日本過江龍Jan Jan串揚專門店因應8周年，由即日至2024年1月31日推出期間限定的鱈場蟹の祭典，當中包括蟹味增雞蛋卷、金箔蟹肉啫喱、黑松露牛油果蟹肉沙律、炙燒鱈場帝王蟹腳、珍寶鱈場蟹棒串揚、二重蟹黃拌麵及每日鮮熬鱈場蟹湯，蟹迷不可錯過。

逢「2」有驚喜

精緻的西日菜式和日式甜品，大多是打卡之選。鰂魚涌幸圓 Kõen因應2周年，於即日至2024年1月2日，連同「HeSheEat」手機App會員大募集活動推出優惠，會員號碼最少有兩個2字，可免費獲贈宇治抹茶牛角包窩夫1客，三個2字免費贈送朱古力芭菲1杯，4個2字可獲新口味伯爵茶咖啡刨冰1客。

潮食潮飲

行到攰去飲杯咖啡休息一番最好不過，咖啡生活品牌BAPE CAFE!? 正值1周年和佳節到來，由即日至2024年1月中旬推出多款特別美食和飲品。秋冬特飲就有蜂蜜柚子薑茶、薑汁朱古力和薄荷朱古力咖啡等。全新甜品有開心果士多啤梨慕絲蛋糕、香蕉焦糖脆脆蛋糕、榛子朱古力慕絲蛋糕和柚子芝士蛋糕等，另外還有雪糕窩夫和烤雜莓醬蘋果金寶。美味的主食就有香辣番茄醬意大利豬肉腸意粉配希臘奶酪、大蝦三文魚籽明太子醬扁意粉、海膽三文魚籽忌廉汁意粉、香辣大蜆蒜片橄欖油意粉和海膽三文魚籽意大利飯等選擇。客人於指定店舖消費滿一定金額可獲贈優惠券，免費享用1份指定意粉(優惠券送完即止)。