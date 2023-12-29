韓流偶像班導師Lenna T.擔任YS Group香港分校導師　家長大力支持深受感動

【特約報道】ACE娛樂藝人Lenna T.，本是中大翻譯系畢業生，為把握一圓演藝夢的機會，去年參加《ACE演藝模特大賽》奪演藝組季軍後加盟ACE娛樂，在韓國社長YongHeo及老闆唐安麒的支持下，在Yong Heo主理的韓國演藝模特學院YSGroupKr，專攻韓流舞蹈深造課程，獲BLACKPINK、BIGBANG等天團的御用編舞師親自指導。

Lenna T. 更成為香港第一人，成功考獲由韓國政府認證、大韓民國韓流文化協會頒發的K-POP專業教師資格證，現時在YS Group香港分校擔任專業導師。

YS Group宣布在香港開分校後，即吸引大批參加者爭相報名入讀，因香港絕少有正統韓國演藝課程，而且有持工作證的韓國導師直接教授，更是吸引學生們的關注。精通韓文以及在韓國學習韓流舞的Lenna T，說見到不少學生報讀偶像班，甚至獲家長支持，感受良多。

她說：「學生嘅天份真係好高，佢哋好有heart，上堂時非常專心、主動，表現好學，對於韓國演藝訓練嘅興趣好大。我見到佢哋咁投入努力，我非常感動，因為佢哋真係好珍惜呢個機會，就連學生嘅家長都對課程有高度肯定同評價。Dr.Angel同埋我，成日都聽到好多家長分享，話呢個課程唔單只幫仔女培育演藝技能，最意想不到，係課程會有韓國禮儀同文化嘅部分，令仔女更注意禮貌同修養。」

Lenna T.說自小因喜歡韓團少女時代，一直有當女團成員的夢想，但為怕父母以為她愛發明星夢，所以一直不敢跟父母分享，同時兼顧學業，希望考取學位令父母安心，之後才夠膽開口說想入行。「見到好多學生家長，咁支持小朋友發展演藝路，畀佢哋讀出道班，我真係好感動。我諗起當年，完全唔夠膽同父母講，其實當我見到啲學生，全部都有家長支持時，我就諗如果當年早啲話畀屋企人聽，佢哋可能都會支持我。」

IG: @ysgroupkr @ace.ent.hk

#YSGroupKr #ACE Entertainment #ACEENTERTAINMENT #YSGROUPKR #LennaT

#韓流偶像班 #出道班