小紅書博主推薦　廟街新玩法

廟街匯聚美食、購物及地道文化，是遊客體驗老香港風味的必到景點。香港旅遊發展局（旅發局）為傳統廟街之旅注入新動力，推出為期半年的推廣活動，除推介歷史悠久的油麻地天后廟、廟街獨有的地道街頭文化外，更結合美食與藝術元素，為大家帶來全新「食聚廟街」及「藝綴廟街」兩大特色活動，推出後夜市每晚都擠滿市民及遊客，齊齊品嚐煎釀三寶、魚蛋、蛇羹、芒果糯米糍等地道小吃，還有尼泊爾、土耳其等其他國家美食，氣氛熱鬧。

深入探索 地道體驗

近日旅發局更邀請多名擁逾萬粉絲的小紅書博主，穿梭廟街發掘隱藏的文化寶藏，他們先參觀一級歷史建築油麻地天后廟，了解廟宇歷史及廟街背後蘊藏的市井文化。之後到40年歷史的涼茶舖一嚐正宗傳統涼茶，認識龜苓膏及火麻仁等涼茶的種類及功效。入夜後他們到訪廟街夜市，體驗「食聚廟街」，享受地道港式「掃街」文化，一嚐傳統缽仔糕及和牛肉燥飯脆筒等港式新滋味。另一方面欣賞「藝綴廟街」，於具廟街特色的全新發光裝置打卡留念。填飽肚子後，他們更與靈雀占卜師傅互動交流，體驗平民娛樂。

新舊匯聚 食玩拍俱全

美食博主Vanessa表示現時廟街的夜市美食攤檔款式多元化，給予她新鮮感。Vanessa大讚廟街體驗接地氣、具市井氣息和驚喜，完全是吃喝玩樂一條龍，她特別擁薦大家與攤檔檔主互動交流。「一個城市最重要的載體就是人，如果能夠跟當地人有更多接觸，了解他們的生活，相比單純打卡和買東西更具意義。」

另一位攝影博主「帽匠 HatterWei」首次深入遊覽廟街後表示，他一直以為廟街只賣旅遊紀念品，但原來歷史文化風味如此濃厚，經發光裝置點綴後更顯活力，他推薦遊客可於尋找裝置打卡的同時，一邊探索社區。他表示：「香港是一個多元城市，不單只有購物，更匯聚城市風景、自然景觀和人民風貌於一身，新舊交替兼容，令人百看不厭」。博主們均大讚行程食、玩、拍俱全，能夠讓遊客深切體會香港地道文化，別具特色，他們異口同聲表示會向內地粉絲及旅客分享廟街行程貼士。

兩大小紅書博主推介

Vanessa莎莎生活志

食：獲米芝蓮推介的傳統糕品及東南亞特色小吃

「一個夜市嚐盡多元化特色小吃，恍如置身台灣夜市！建議先看想吃甚麼再與朋友分頭購買。」

玩：油麻地天后廟

「參觀逾百年歷史的一級歷史建築，在傳統祈福球上寫上願望後即掛上祈福，體驗傳統拜神祈福的特色。建議預先查詢天后廟的開放時間 ，以免白走一趟。 」

拍：廟街街景

「廟街牌坊及街景都很適合拍照打卡，建議黃昏時間前來參觀，最能體會新舊文化交融的香港！」

帽匠HatterWei

食：涼茶店火麻仁

「除龜苓膏外，推薦較具香港本土特色的涼茶火麻仁，芝麻香氣撲鼻，滑喉回甘，味道令人意想不到。」

玩：靈雀占卜

「從未看過這種占卜形式，有雀仔從籠子裏跳出來幫忙挑籤文是挺神奇的體驗。」

拍：佐敦道/甘肅街與廟街交界「蝠鼠吊金錢」圖案

「牌樓下打卡可拍到最經典的照片，新設計的發光裝置為老舊的環境注入新活力！」