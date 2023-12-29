NiziU晒腿吸睛　NewJeans傳出場《紅白》惹反對

日本年度音樂盛事《第74屆紅白歌唱大賽》將於除夕(31日)舉行，今日(29日)假東京涉谷的NHK會堂進行首日綵排。人氣女團NiziU全員以黑色短裙上陣大晒美腿，相當吸晴。她們與主持橋本環奈、濱邊美波跳唱歌曲《Make you happy》。有份演出特別環節的橋本環奈，自爆劇集煞科即開始為《紅白》綵排，因太忙仍未記熟舞步，唯有現在臨急抱佛腳。

為紅組打頭陣演出的騎呢校園風女團ATARASHII GAKKO!，今年憑歌曲《OTONABLUE》與「搖頭舞」爆紅，但成員自爆因表演太多而搞到頸痛。首度出場的韓國男團SEVENTEEN，成員Vernon透露為演唱歌手三山宏的環節苦練劍球。

前尊尼事務所旗下偶像男團，今年因已故創辧人的性侵風波被全線飛出《紅白》，令外界擔心節目吸引力大減。昨日(28日)，《紅白》宣布殿堂樂隊X JAPAN隊長YOSHIKI將率領隊友PATA、HYDE、清春、松岡充等組成世紀Rock Band演出。而韓國人氣女團NewJeans亦被爆將首度出場，但消息曝光後，卻惹來不少日本網民反對，批評NewJeans尚未在日本正式出道，不應亮相日本國民節目。