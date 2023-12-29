王敏奕嘆與周柏豪拍床戲係「地獄」：只係得汗味

藝人王敏奕、周柏豪、連詩雅（Shiga）與羅天宇等，今日（29日）出席明年1月1日播出的新劇《旁觀者》記者會，柏豪透露最難忘和王敏奕拍攝一場水底戲，不但耳鼻喉入晒水，加上自己患有幽閉恐懼症，所以拍攝時十分驚慌，上水後亦不斷嘔吐，讀書時身為泳隊的王敏奕則表示：「見到佢當時好辛苦，同埋嗰場戲都好沉重，所以都有幫佢。」

戲中柏豪和王敏奕有不少親熱戲，柏豪透露其中一場床戲是開拍2、3日便拍，不過兩人之前曾合作過拍廣告，故拍攝時並不尷尬，柏豪表示：「我哋係介乎熟同唔熟之間，拍出嚟先有新鮮感，我同連詩雅拍唔係唔得，但每一日都要搵新鮮感囉！」

柏豪又大爆拍攝水底時氣溫只有10度左右，但拍床戲時是炎熱天氣，兩人熱到大汗淋漓，他說：「因為個廠冇冷氣，拍出嚟雖然好淒美，但其實熱到不得了，所以唔得閒享受，一啲都唔浪漫。」王敏奕則形容拍床戲的地方是「地獄」，她說：「拍嘅時候感受唔到嗰種味道，我哋身上只係得汗味。」而劇集首播當天是王敏奕的生日，她透露會跟家人一起看首播，生日願望亦希望該劇有好收視。

Shiga入行最大挑戰

至於飾演社工的Shiga，表示角色是她入行以來最大挑戰，除了多情緒戲，還要攀山涉水及遭受周志康強暴，她說：「我同周志康拍之前溝通好、度晒位先去拍，反而佢仲驚過我，因為有啲打鬥鏡頭，佢驚整親我。」活動上有不少演員祝福Shiga年生貴子，她開心笑言：「我會努力，不過呢排好少見到老公（陳家樂），佢要宣傳電影《金手指》，我都會買飛入場支持。」