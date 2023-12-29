中年2︱陳俞霏自覺人生失敗爆喊　沈宗賢被Hurt得好深

無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音2》周日播出一集是第七部曲《十八強故事之歌年終淘汰賽！》下半場，「故事之歌」繼續大派洋葱，陳俞霏獻唱《沒結果》，她坦言這首歌是她人生的寫照，她哭着說：「好細個爸爸就過咗身，媽咪一個人獨力湊大我，佢哋（父母）唔係好識愛，但佢會畀到好多物質上嘅嘢我，同埋選擇咗道路畀我行，其實講到底我都係想你接我返一次學，只係想一家人一齊食一餐飯，我咁多年嚟冇同屋企人過個一次生日，好多嘢都係批評之下度過，無論點做都冇用，所以我覺得人生係好失敗。」

而來自馬來西亞的沈宗賢獻唱《曲終人散》，他稱上一段戀情對他傷害很深：「佢係我好喜歡嘅一個女仔，佢為咗我同屋企人嘈交甚至反面，我當時係以唱歌維生，收入唔穩定，依家諗番起係辜負佢好多，分手嗰刻係好絕望，佢要出埠做嘢，但我嗰時仲喺度考慮，唔想放棄音樂，到我掙扎咗成年之後，有一日夜晚，佢同我講不如分開啦，當時我已經辭咗職放棄唱歌，但佢話已經太遲，叫我唔使放棄、繼續追尋我嘅夢想。」唱到尾聲更忍不住爆喊，主持車婉婉即踢爆宗賢分手後未有再拍拖，評審伍仲衡搞笑踩多腳：「我真係要送你兩個字，戇居。」張佳添更笑言：「我真係無言，成個森林喺出面，我單身咗 8 年，但我永不孤單！」

另外，顏米羔獻唱完畢後，車婉婉說：「其實佢2日前失咗聲，佢喺社交平台問我有冇神醫幫佢醫番好把聲！」伍仲衡笑指他抱恙唱歌，表現反而反錯：「你成日都好爆，有爆炸力冇問題，但唔識收，你今日識收，係咪因為病病哋？你病病地有着數喎！」