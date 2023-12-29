王菀之演舞台劇一腳踢　謝君豪激動雙眼通紅

由王菀之（Ivana）、謝君豪、梁仲恆主演的舞台劇《Skylight天色》昨晚（28日）正式公演，莫文蔚、張敬軒、謝安琪、張繼聰、方力申等好友送上花藍為他們打氣支持，毛舜筠與Edan（呂爵安）亦有現身欣賞，事後毛舜筠大讚此劇，與觀眾同以「BRAVO！」來形容三人演出。

Ivana一人身兼投資人、監制、女主角及劇本翻譯，演出過後，她坦言情緒複雜：「經過呢幾個月來不斷排練，好多嘢要學習，要逼令自己瞬間成長，終於今日見觀眾，對我嚟講係一個好大嘅釋放，之前迫住好多壓力，終於可以一次過爆晒出嚟囉，最開心係聽到觀眾反應，佢地不停嘅笑聲掌聲，亦令我呢個負責翻繹劇本嘅編劇好有滿足感。（毛舜筠讚你做得好。）佢客氣，但係超級偶像讚我，每一句說話都溶晒入我個心囉，令我信心又再多咗，好多謝佢。」劇中Ivana有一幕穿得非常少布，問到老公Eric是否知情？她笑言：「唔講咁多啦，劇透呀！老公剩係話你唔好冷親。」問到會否加場？她直言無檔期：「至於之後係咪再重演，先做好呢14場再計劃啦。」

至於謝君豪演出過後，明顯雙眼通紅，他解釋：「我真係激動到喊晒㗎喎！由八月斷斷續續排到今日，其實依家係另一個階段嘅開始，好多嘢因為觀眾反應，我都變得好新鮮，所以今晚我返屋企除咗可以好好瞓之外，亦要時間比自己沉澱一下，組織一下觀眾嘅反應，為之後演出作出調整。」他自言今次也算是一個高難度挑戰：「不單止對白係我從演以來最多，又因為角色係住係英國，連講嘢嘅方式，同我地本土都好唔同，英國人講嘢好婉轉嘛，我都要用好多時間消化每一句說話。」問到他對Ivana及梁仲恆的評價，他大讚兩人好好:「我真心覺得我哋三個係最好嘅！我哋係Team Work嘛，唔覺得最好，點一齊上台！。」對於Edan指專程看他演出作為學習，他說：「佢向來鍾意睇舞台劇，我以前有做其他我都會叫佢嚟睇。」