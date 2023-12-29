【Zac玩Zac食】Chill．Hea閨蜜之旅

聽新聞講今個聖誕假期有接近2百萬港人離開香港出遊，都真係幾誇張，1/4個香港嘅人口突然之間走咗，而我同閨蜜亦嚟個東京快閃之旅，因為大家都太忙啦，直至上機一刻都完全冇計劃要去邊度玩、要訂位食乜，總之就係悠閒隨心！

好多年冇喺聖誕節去日本，所以今次就每晚都去睇燈飾，講到「青之洞窟」大家都會諗到位於沖繩恩納村真榮田岬嘅藍洞知名潛點，但「青の洞窟 SHIBUYA」係位於涉谷代代木公園嘅浪漫藍光，用咗55萬個LED藍燈嘅樹海下方鋪咗一層反光通道，當藍光反射喺上面就好似一條藍色嘅河流，超有愛意。另一晚去咗台場睇煙花，喺12月一連4個星期六都會放煙花，而23號更加有聖誕音樂陪住大家一齊睇煙花喺彩虹橋頂綻放，我記憶中今次係第一次睇到彩虹橋真係投射咗彩虹七色㗎，超開心！

東京聖誕燈飾首選都一定係六本木新城，今年Roppongi Hills Christmas Illumination主題為「SNOW & BLUE」，六本木新城於下午5點亮燈嘅一刻真係超夢幻，而櫸樹坂大道閃爍燈海與東京鐵塔相輝映，充滿日劇嘅浪漫感！而東京全新地標，日本最高大樓「麻布台之丘」（Azabudai Hills）於今年11月底開幕，高達330米嘅主棟Mori JP Tower成為日本第一摩天大廈，以「Modern Urban Village」嘅概念建造，而喺充滿綠意嘅中央廣場更舉辧咗聖誕市集，除咗售賣聖誕裝飾，亦都有好多小屋售賣各種聖誕美食，都好有聖誕氣氛㗎！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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