魔性手指　回春好容易

所謂辦法總比困難多，想令男人開心興奮，真係有好多方法㗎！好似喺日本AV界嘅「回春系列」咁，當中嘅按摩技師擁有靈活非常，猶如帶有魔性嘅金手指，除咗令男人疲勞盡消，更能激發出強勁雄風，真係唔到你唔服！

盡情爆發

喺Moodyz出品嘅《凝視你並對你耳語的回春美容院》入面，松永梨杏喺一間按摩院做技師，佢服侍為客人可謂盡心盡力！知道班客人嚟到一定好想盡情好爆發，但係爆完一次之後又怕未能雄風再起，所以梨杏就以軟綿H奶以及靈活舌技將客人引爆完之後，就會伏喺客人身邊以溫柔聲線大講淫語，同時用手指撩動對方嘅敏感地帶，好快就令客人硬朗起嚟，呢個時候佢就會施展上乘騎功，令大家都攀上快感嘅高峰！

清倉冇得剩

於S1推出嘅《緩急自在回春癡女》當中，葵司呢位經驗老到嘅按摩技師可以話係神乎奇技，每個嚟幫襯嘅客人都被佢搞到清晒倉！司妹本身又靚女又好波，客人見到佢已經心郁郁，畀佢以熟練手藝引爆完一次後，慾火依然未減。而喺葵司精湛嘅玩雀手法之下，客人好快就雄風再起，但係司妹嘅手法快慢有序，令客人長期徘徊於洩與不洩之間，當再加強刺激時，就令客人嘗到前所未有嘅快感，將積存已久嘅白汁一次過釋放，踏出門口嘅時候保證一滴都冇得剩！

聽教聽話

由Kawaii製作嘅《令人深度爆發的煥發活力美容院》，講述市川理紅係一位青春活潑嘅美少女按摩師，招呼客人嘅時候經常展露出開朗笑容，令每個客人都精神一振！而理紅深得客人歡心，原因係佢聽教聽話照客人吩咐去做，要爆發幾多次都得！收到指令之後，紅妹就會運用其靈活蛇舌以及回春巧手，令客人變得硬度十足再進行引爆。一洩之後，理紅就會以玉手為客人喚起雄風，然後大玩肉體碰撞！如果仲想繼續，紅妹亦絕不介意為客人再施以刺激，引爆男之潮吹添！

簡評

人類嘅雙手可以話係發展文明嘅重要部份，而女仔嘅一雙玉手更加可以令男人欲仙欲死！今日為大家介紹嘅「回春系列」，就說明咗金手指係可以令男人嘅雄風起完又起喇！喺3部作品當中，本仙最鍾意松永梨杏主演嘅《凝視你並對你耳語的回春美容院》，原因係梨杏青春可人又好波，心口對H奶白滑又軟綿，表演胸夾同波推都好好睇！而杏妹仲會換上不同制服招呼客人，加上靈活嘅調情手法，令作品精彩又引人入「性」。