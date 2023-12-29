陳嘉寶情緒爆炸　連摑陳昊森6巴

由台灣男神陳昊森主演的浪漫愛情片《不是你不愛你》，戲中不止充滿淚水，原來拍攝背後更是有血有汗。其中一幕是陳昊森到酒店硬搶飾演前女友的陳嘉寶（Anjaylia），二人在停車場瘋狂拉扯爭執，Anjaylia被陳昊森又拉又拖，甚至被抱起帶到車前，Anjaylia情緒爆炸，大巴掌摑陳昊森，留下五指紅印。

拍攝當日太陽猛烈，穿上厚厚西裝的陳昊森已汗流浹背，但他仍與Anjaylia和導演葉念琛商量掌摑場口，望大家都在最佳狀態下發揮。雖然鏡頭前Anjaylia只打了陳昊森一巴掌，但其實捉捉摑了6巴掌，打到Anjaylia手痛心更痛，她大讚對方是個好對方手：「事前好好商量，非常紳士，我深感愧疚。佢叫我幫佢投入情緒，要我連摑幾巴。我背住鏡頭大家睇唔到，打到我都幾乎喊，連續打咗5、6巴掌，真係要用力先可以幫到佢入戲，但我心裏一直祈禱『快啲完啦』，真係唔忍心再摑佢！拍呢場戲我好緊張，因為唔只有動作場面，當中亦有好多情緒，心裏有少少壓力，好驚打落去唔啱位，浪費情緒亦浪費咗對方嘅臉皮。」她透露為免誤傷陳昊森，她事前特意去修甲又打自己做測試：「我去修甲，磨滑指甲邊沿，自己試咗好多次肯定唔會掌摑時整傷佢，好彩無事，依然咁靚仔，很帥！」

至於被打的陳昊森大方表示不覺痛：「我以前拍戲都有畀人打，訓練過。其實畀佢她打幾巴，真係有幫助入戲，謝謝！」雖然他臉上只有特技化妝的傷勢，但頸上有一條真的血痕，Anjaylia自首說：「估計係佢擄走我、一片混亂、掙扎嘅時候抓到佢。」受傷的陳昊森盡顯紳士風度，笑着安慰她不要內疚。而戲中另一女角林熙彤（Hazel）也有在場，原來戲裏戲外她都是陳昊森迷妹，Anjaylia大爆Hazel預先警告她不要傷到男神，如今真的受傷了，Anjaylia笑言：「唔該下次畀場戲佢打番我啦！」