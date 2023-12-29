張曦雯陪砌Puzzle　唐詩詠重拾少女心

藝人唐詩詠與張曦雯(Kelly)是閨中密友，日前詩詠趁假期去了Kelly的家聚會，二人吃喝玩樂，齊齊砌Puzzle，過了一個平安、快樂又溫暖的節日。詩詠接受東網受訪問時笑言到Kelly家簡直重拾少女時的回憶：「我哋都好耐冇見，嗰日好簡單咁食吓嘢、傾吓計，砌吓Puzzel，過咗好快樂、平安嘅一日。」說到砌puzzel要跟另一半才夠Sweet時，詩詠即謂：「唔係喎！我哋玩得好開心、好滿足。」新的一年即將來臨，問到之後的工作時，她透露會到外地拍攝一個新的體驗節目，之後農曆年亦要到外地拍攝廣告，相當充實。

至於之前於內地忙完無綫劇集《企業強人》拍攝的Kelly剛剛去完台灣5日4夜之旅，她受訪時謂：「因為DADDY喺香港，所以聖誕節之前都趕返嚟同佢一齊過，我都好耐冇去過台灣，都有3、4年，今次主要係過去探朋友，所以好多時間都係留喺朋友屋企family time，同啲小朋友玩吓咁。」一場去到當地，她都有出外遊玩，除了到九份吃臭豆腐外，亦有去釣蝦及放天燈，她又謂：「不過嗰幾日咁啱落雨，所以都好凍，放天燈時我都要着晒雨褸。」

Kelly表示之後都會去多個地方旅行，又會到南非出席好朋友的婚禮，她指對上一次到南非已是2019年與羅天宇到那兒拍攝無綫節目《12個夏天》：「我都好鍾意嗰度，啲嘢又好食，所以都好期待。」