許靖韻獲歌迷送紅玫瑰似「求婚」：我願意！

歌手許靖韻（Angela）、馮允謙（Jay Fung）、樂隊Zpecial和台灣歌手詹仕偉，今晚（29日）出席晚間音樂會活動。活動上他們輪流獻唱，廣東話不熟練的詹仕偉更即場唱出練習已久的廣東話歌《三分甜》，其間熱情落台與四周觀眾擊掌，引來大批粉絲歡呼。而到Angela的環節時，有歌迷送上一大束鮮紅的玫瑰花，Angela見後笑說：「求婚啊？」隨後說出「我願意」。

受訪時，Angela指今年不會出席新城頒獎典禮：「因為今年出嘅歌太少，又少做宣傳，成日周圍跑，所以希望下年可以出席各大頒獎典禮。」又言今年聖誕節正日留在香港與家人BBQ度過，認為與家人一同慶祝比工作還要累人。「樓奴」Angela透露25年才入伙新屋，直言希望六年都可以「豬籠入水」，又謂因供樓壓力和動力都變大：「不過屋企人都好體諒同支持，我亦都畀少咗家用，但佢哋都冇畀說話我聽。」計劃新年要和家人來一個家庭旅行，希望屆時可以包起一家四口的旅行費用。

問到Angela現時的感情狀況，她指小時候有幻想過30歲前會結婚，但現在發現30歲來得太快，笑言：「今年嫁唔出，希望等事業穩定啲先，啲樓供完先再諗。（有冇追求者？）都有，值得等待嘅。（擇偶條件？）陪我一齊供樓。」指家人並無催婚，亦不介意遠距離戀愛。談到明年的工作，Angela指一月會過得比較充實：「有唔同嘅舞台要表演，而且亦都有一個音樂綜藝節目要參與。」

同場的Jay Fung預告會出席新城頒獎典禮，最近頻頻出席活動的他直言不想放假，希望繼續工作。Jay Fung亦提到明年一月將首度與陳凱詠合辦演唱會，Jay Fung坦言有壓力，因演唱會當晚會唱從未唱過的歌，而且與陳凱詠從未合作過，所以音樂上有很多音調要互相配合，加緊練習。透露今次選擇了很多翻唱歌曲：「對我嚟講記歌詞最難，所以要花好多心機。（特別嘉賓？）另一半未必飛返嚟，但屋企人朋友都會嚟睇。」

Jay Fung透露工作已經排到明年年底，明年都沒有想過放假：「我唔可以放假，不過放番個短假三四日係冇問題，可以去日本或者泰國休息吓。」他亦分享了最近推出了新專輯，專輯封面及相集以一個時鐘的概念包裝：「隻碟好特別，每首歌我都有份寫，專輯入面有啲相比較模糊係我要求，公司都有表示希望多啲靚仔相，但我認為最重要係入面歌嘅高質素。」指自己從來不是以外貌做賣點。