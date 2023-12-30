【是日通勝】

農曆十一月十八

癸卯年 甲子月 壬戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：動土、開市、祈福

忌：移徙、開渠、出行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：7、14、36

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

金牛座：健康欠佳，身心疲憊，是時候要好好休息。

雙子座：做事要分輕重，因公忘私易變成眾矢之的。

巨蟹座：工作有發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

獅子座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

處女座：搵錢要依正路，勿鋌而走險，以免犯官非。

天秤座：運勢差勁，生活多阻滯，做事易迷失方向。

天蠍座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

人馬座：身心狀態很不錯，着藍色衫可令運氣更旺。

山羊座：長命工夫長命做，抽空出外散步有利健康。

水瓶座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

雙魚座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）雞 心情差

鼠：桃花旺，未婚者有艷遇，脫單不是夢。

牛：幹勁十足，不難從工作中得到滿足感。

虎：運勢好壞參半，凡事要做定兩手準備。

兔：勿被謠言影響，相信自己，保持理性。

龍：是日沖煞，運勢平平，幸獲貴人支持。

蛇：不乏投資機遇，與人合作將有利可圖。

馬：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

羊：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

猴：有伴侶者應互相信任，以免誤會加深。

雞：心情煩悶，不妨約朋友一起遊山玩水。

狗：工作進展未如理想，更有犯錯的可能。

豬：趁周末讀一本好書，對將來會有得着。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

山羊座性格真的很悶嗎？

山羊座常被形容為踏實、穩重、有責任感，以及對細節的高度重視，然而，這些特質也容易讓人聯想到其為人很悶。究竟山羊座的人真的很悶嗎？

山羊座的人確實較為內向，喜歡沉澱自己的思考，而不像其他星座那樣外放。他們注重自己的內在世界，認為內在的平衡和思考是重要的，因此需要相對安靜的環境，以便更好地沉澱自己的思維和情感。

其次，他們通常會比較注重自己的形象，並較為保守，不太願意冒險，較為喜歡安全和穩定，因此在人際交往中也會顯得較為保守和克制。然而，這並不代表他們不喜歡社交或不會表現自己，只是可能較為注重儀態和言行，顯得有些拘謹。

再者，他們喜歡將自己的情感保留在內心深處，不太願意把自己的情感表露出來。他們常常控制情緒，讓自己看起來沉穩而冷靜。這種克制可能會給人一種悶的感覺，但實際上，山羊座的人也有自己的情感和內心世界，只是不太願意公開展示而已。

他們也有自己的興趣和愛好，只是可能不太願意大聲疾呼。他們喜歡細心研究各種問題，並從中尋找自己的興趣和樂趣。他們也喜歡閱讀和學習，探索新的知識和技能。

山羊座的人也有自己的幽默感，雖然不太常表現出來。他們喜歡以幽默方式表達自己，通常是以細膩和冷靜的方式幽默。他們的幽默感可能不那麼強烈，但一旦敞開心扉，可以帶給周圍的人歡樂和輕鬆的氛圍。