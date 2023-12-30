周杰倫全網粉絲量失守　輸人氣遭薛之謙奪王位

台灣歌王周杰倫（周董）年底淪為「雙失」！內地娛圈歌手全網粉絲量榜出爐，擁8,283萬粉絲量的他，以79萬人之差，敗給「80後歌手」薛之謙，令對方成為新一代「人氣歌王」！輸了人氣，年底推出之新歌亦輸了口碑，被狂踩歌曲沉悶，吐字不清，不少網民慨嘆江郎才盡，要告別過去的黃金時代！

內地媒體根據各大音樂平台統計得出娛圈歌手全網粉絲量Top 12，早前空降香港舉行巡唱的內地歌手薛之謙，擁8,362萬Fans，人氣比周杰倫更勝一籌，周董以8,283萬粉絲量敗給對方，只好將「人氣歌王」之位拱手相讓給薛之謙！而台灣金曲歌王林俊傑更輸到慘不忍睹，因為他比薛之謙、周董輸近一倍，只擁4,744萬Fans，但都穩坐第3位！香港代表鄧紫棋（G.E.M.）就以4,613萬Fans成「梗頸四」，與第5位擁4,196萬粉絲量的陳奕迅相差好微，至於第6至第12名就分別有張杰（3,619萬）、TFBOYS（3,490萬）、許嵩（3,281萬）、李榮浩（2,664萬）、汪蘇瀧（2,636萬）、華晨宇（2,510萬）、毛不易（2,493萬），都算大路。

有名自然有利，日前網上出現「2023年華語歌手商演報價表」，由於周董、陳奕迅近乎不接商演，令目前商演「天花板」亦是薛之謙的天下，每場收300萬元人民幣（約330萬港元），緊隨其後的張杰收280萬元人民幣（約308萬港元）一場，第3位則是李榮浩，每場收190萬元人民幣（約209萬港元）。

被指江郎才盡

除了輸了人氣，周董於本月21日推出由他作曲及主唱之單曲《聖誕星Christmas Star》亦被網民踩到體無完膚，原本歌曲描繪在聖誕節前夕被分手，只能獨自一人度過，獻給世界上每個被落單的人，歌曲MV亦拍得甚有心思，但可惜新歌的曲調及周董的聲線卻被網民狂轟沉悶、欠特色，「周董新歌難聽」更一度衝上熱搜，網友紛紛留言：「他真的江郎才盡了，現在的嗓子也唱不上去了」、「你還是去享受人生吧」，雖然都有網民指歌曲有治愈感，但負評明顯比正評多出好幾倍！雖然新歌被批評，但周董一於少理，正與家人在芬蘭旅遊兼工作，前日於個人社交平台Po出新相，並祝大家新年快樂，又為自己的綜藝節目《周遊記2》做宣傳。

另外，於粉絲榜位列第4位的G.E.M.早前於廣州開騷，雖然在台上仆親，戰火婚紗又被踩，尤其胸前以卡其色作配襯，更被指似裸露，未知是否為了平息劣評，她於社交網Po出全白色戰火婚紗相，雖然衣着被彈，但其演唱會相當成功，繼廣州站全場爆滿，將於明年1月舉行之深圳站，銷情亦相當之好，有網民更留言希望她能加場。

易烊千璽做評委被批未夠班

組合TFBOYS於全網粉絲量排第7，成員易烊千璽於影圈發展一向比其餘兩位成員王源、王俊凱好。而近日易烊千璽更成為第5屆NOWNESS天才計劃的終審評委，本來是件美事，但可惜卻有網民翻舊帳指他去年曾捲入疑走後門考中國國家話劇院事件，再加上在影圈的時間始終未算很長，大會推他到這位置有拔苗助長之嫌。

不過，亦有不少網民撐易烊千璽，指該獎項本意是發掘優秀中國新生代電影、短片人才，易烊千璽都夠資格。而易烊千璽亦懶理是非，專心做評委，其工作室更Po出多張他開會的照片，戴上眼鏡的他添了不少書卷味，非常認真地討論，相當用心。

陳奕迅爆「強制退票」風波

陳奕迅世界巡迴演唱會廣州站昨日開騷，但開騷前卻出現「強制退票」風波，惹火十足！近日不斷有歌迷炮轟有關方面於門票安排上極之混亂，臨近開騷，竟收到來自票務平台的退票短訊，理由是「涉及同一觀演人在多個購票平台重複購買同場次門票」，導致訂單自動作廢，亦有歌迷指自己購買不同場次都遭到強制退票，理由是一個身份只能買一場，所以其他場次之訂購全取消，但奇怪地身邊朋友卻收到不同場次之演唱會門票，令他氣憤不已！

由於事件愈鬧愈大，「#陳奕迅廣州演唱會被強制退票」已成熱話，有網民還指在開騷前一日才收到大會發出之實體門票，感覺驚險。