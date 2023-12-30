超星團學員方玉亨成「團寵」　收穫多添30個爸爸

名模歐陽妙芝的細仔方玉亨（Atilla）挾星二代之名加入無綫偶像選秀真人騷《亞洲超星團》，Atilla自小就很有表演慾，從小學習芭蕾舞，近幾年開始睇片自學韓團跳舞，講到參加超星團契機，他表示在機緣巧合下偶遇無綫監製，對方認為他的舞功不錯，於是將其跳舞片送到內地評核，其後經網上面試，在毫無心理準備下獲通知下星期要北上受訓，他說：「我諗咗一星期決定參加，因為當時係暑假，加上另一個香港參賽者張鎬濂好鼓勵我參加，而且難得有個咁大嘅表演舞台，我好想把握機會。學校好支持我，叫我去到比賽要百分百專心，唔好諗讀書住。」

談起比賽難忘事，Atilla稱看過不同地區很多選秀節目，又會學跳每個選秀節目的主題曲，想不到終有一首屬於自己的主題曲，感覺恍如做夢：「當65個練習生企上舞台跳舞真係好感動，我呢世人最滿意係拍到呢個主題曲，雖然當日連續拍咗48小時，中間只係瞓得3個鐘，真係好辛苦。」不過對於高強度密集訓練，他反而未感辛苦：「因為同其他參賽者感情好，我哋練習得攰就會叫外賣同玩吓，只要一班人一齊就會唔覺辛苦。」

通過今次比賽，Atilla收穫了大量友情，現年16歲的他是年紀第二細的參賽者，自然成為團寵，他感激多位哥哥的照顧：「佢哋真係好錫我，成日買外賣畀我食，又帶我周圍去，呢幾個月我好似多咗30幾個爸爸，最感動係張鎬濂知道我會上嚟，事前拜託其他參賽者多啲照顧我，所以佢哋一開始已經好主動同我傾偈。」至於身為星二代會否倍感壓力？Atilla認為星二代只是一個事實，並非壓力：「因為我係做Idol，而媽咪係港姐同模特兒，大家唔同範疇。（怕唔怕外界將你同另一位星二代、洪欣嘅囝囝張鎬濂比較？）唔驚，佢喺內地出道好耐，無論舞台表演定係跳唱都好犀利，我仲有好多進步空間，唔介意大家比較。」

對於自己的排名，他笑言初時預計自己會墊底，想不到初印象成績排26名，比想像中高出很多，對成績非常滿意，他自言從未學過唱歌與街舞，加上舞台經驗少，會比較遜色，但懂芭蕾舞是優點之一，因為學芭蕾舞的男生較少，學芭蕾舞的偶像練習生就更少，這亦成為其特色。問到比賽的目標及將來發展，Atilla坦言就算未能組成男團出道，也希望能登上決賽舞台：「至於將來我一定會向藝人方向發展，因為唱跳係我最鍾意做嘅嘢，但我一定會完成中學畢業。」